Кейн, Обамеянг и Модрич вошли в новую команду недели FC 24

Компания EA Sports представила 26-ю команду недели в футбольном симуляторе FC 24 (продолжение FIFA 23), игроков которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

На этой неделе самую высокорейтинговую TOTW-карточку с общим рейтингом 93 OVR получил форвард «Баварии» Харри Кейн. 30-летний англичанин в матче 25-го тура бундеслиги против «Майнца» (8:1) забил 3 гола и сделал 2 голевые передачи.

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 13 марта.