Вальверде, Витинья и Сапата вошли в новую команду недели FC 24

Компания EA Sports представила 27-ю команду недели в футбольном симуляторе FC 24 (продолжение FIFA 23), игроков которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

На этой неделе самую высокорейтинговую TOTW-карточку с общим рейтингом 92 OVR получил форвард «Барселоны» Роберт Левандовски. 35-летний поляк в матче 29-го тура ла лиги против «Атлетико» (3:0) забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 20 марта.