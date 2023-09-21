Мхитарян, Салах и футболистка «ПСЖ» Каршауи вошли в первую команду недели FC 24

Компания EA Sports представила первую команду недели нового футбольного симулятора FC 24 (продолжение FIFA 23), игроков которой можно использовать в режиме Ultimate Team. Она составляется на основе реальных заслуг игроков в этот промежуток времени.

Впервые в истории футсима в игре будут карточки и футболистов, и футболисток. Первой девушкой, попавшей в команду недели стала защитница «ПСЖ» Сакина Каршауи, получившая рейтинг 87 OVR.

Первая команда недели FC 24. Фото Twitter

Наборы с этими карточками доступны в течение недели начиная со среды, 20 сентября. Для пользователей, сделавших предзаказ, будет открыт ранний доступ к игре 22 сентября.