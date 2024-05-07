Google показал среднебюджетный смартфон Pixel 8a

Конференция для разработчиков от Google пройдет 14 мая, но корпорация представила новую модель своего смартфона уже сейчас — возможно, чтобы не оставаться в стороне на фоне новостей от Apple.

Google Pixel 8a обладает 6,1-дюймовым ярким экраном, поддерживающим частоту обновления до 120 герц, 128-256 гигабайтами памяти, 8 гигабайтами «оперативки», процессором Tensor G3 и привлекательной по меркам таких устройств ценой в 499 долларов.



Кроме того, Google обещает выпускать обновления для смартфона целых семь лет — обычно со среднебюджетными устройствами этого не происходит.

Впрочем, реакция на новинку в Сети оказалась смешанной. Многие недовольны как характеристиками, так и рамками вокруг экрана, которые могут показаться чересчур большими.