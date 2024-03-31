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31 марта, 16:10

Microsoft построит в пустыне суперкомпьютер на атомной энергии

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото pikabu
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Microsoft прорабатывает постройку крупнейшего в мире суперкомпьютера, который будет работать в интересах OpenAI — компании, занимающейся разработкой искусственного интеллекта, в том числе и широко известного ChatGPT.

Она. С ChatGPT теперь можно поговорить при помощи микрофона — сделать это можно бесплатно

Проект под названием «Звездные врата» будет стоить 100 миллиардов долларов, завершить его планируется до конца 2030 года где-то в пустыне.

Вычислительные мощности будут таковы, что скорее всего питать «Звездные врата» придется от отдельного ядерного реактора.

Реализация проекта зависит и от OpenAI — компания должна предоставить новую версию ChatGPT в установленный срок.

Источник: theinformation.com
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