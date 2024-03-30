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30 марта, 20:35

Xiaomi выпустила первый в своей истории автомобиль — его уже продают в Китае

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото Xiaomi
Telegram Дзен

Фирма Xiaomi, более всего известная по смартфонам и другой потребительской электронике, выпустила в продажу свой первый электроавтомобиль Xiaomi SU7, но пока что только в Китае.

Самое удивительное в новинке — это его цена. Ранее предполагалось, что отдать за SU7 придется 6 с половиной миллионов рублей, но на деле цены варьируются от 2,8 до 3,9 миллионов в зависимости от комплектации.

Впечатляют и характеристики: запас хода у машин модельного ряда разнится от 700 до 830 километров, а разгон до 100 км/ч — от 5,28 до 2,78 секунд.

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Дата начала продаж и официальная стоимость в России пока неизвестны.

Впрочем, автомобиль уже можно купить под заказ на некоторых сайтах — правда, со значительной наценкой.

Источник: hi-tech.mail.ru
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