31 марта, 20:15
Премия World Car Awards, которую иногда называют «автомобильным Оскаром», опубликовала результаты 2024 года. Выглядят они так:
Интересны тут два факта. Первый — тотальное доминирование электромобилей. Из всех победителей только Toyota Prius может похвастаться гибридным электрически-бензиновым двигателем. Второй — полное отсутствие автомобилей от китайских производителей. В полном списке можно найти только BYD Seal — «китайцу» удалось пробиться лишь на третье место в категории «Машина года».