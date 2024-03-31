Отсутствие «китайцев», электрокары в топе — итоги «автомобильного Оскара»

Премия World Car Awards, которую иногда называют «автомобильным Оскаром», опубликовала результаты 2024 года. Выглядят они так:

Машина года — Kia EV9

Самая роскошная машина — BMW 5 Series / i5

Лучший высокопроизводительный автомобиль — Hyundai IONIQ 5 N

Лучший электромобиль — Kia EV9

Лучшая городская машина — Volvo EX30

Лучший дизайн — Toyota Prius Xiaomi выпустила первый в своей истории автомобиль — его уже продают в Китае

Интересны тут два факта. Первый — тотальное доминирование электромобилей. Из всех победителей только Toyota Prius может похвастаться гибридным электрически-бензиновым двигателем. Второй — полное отсутствие автомобилей от китайских производителей. В полном списке можно найти только BYD Seal — «китайцу» удалось пробиться лишь на третье место в категории «Машина года».