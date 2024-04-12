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Сегодня, 18:20

Вышла первая бета-версия Android 15 — что в ней нового

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Корпорация Google выпустила первую публичную бета-версию Android 15. Главная ее особенность — улучшенная конфиденциальность: теперь можно пользоваться только шифрованной сотовой связью, выбрать случайный MAC-адрес из специального пункта меню и запретить передачу названия смартфона.

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Впрочем, хватает и других изменений: выбор приложения для хранения карт по умолчанию, прозрачные строки навигации и состояния для новых приложений, обновленная анимация жеста «Назад» и вывод системного компонента NFC в отдельный модуль. Правда, с последним пунктом возникли проблемы — сообщается, что в бета-версии NFC перестает работать.

Зарегистрироваться на бета-тест можно по ссылке.

Источник: rozetked
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