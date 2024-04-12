Вышла первая бета-версия Android 15 — что в ней нового

Корпорация Google выпустила первую публичную бета-версию Android 15. Главная ее особенность — улучшенная конфиденциальность: теперь можно пользоваться только шифрованной сотовой связью, выбрать случайный MAC-адрес из специального пункта меню и запретить передачу названия смартфона.

Впрочем, хватает и других изменений: выбор приложения для хранения карт по умолчанию, прозрачные строки навигации и состояния для новых приложений, обновленная анимация жеста «Назад» и вывод системного компонента NFC в отдельный модуль. Правда, с последним пунктом возникли проблемы — сообщается, что в бета-версии NFC перестает работать.

Зарегистрироваться на бета-тест можно по ссылке.