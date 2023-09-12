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Сегодня, 21:22

Apple представила самый легкий iPhone 15 Pro — его корпус выполнен из титана

Владислав Шалганов
Корреспондент
iPhone Pro Titanium.
Фото Apple
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На презентации Apple компания представила iPhone 15 Pro с корпусом, выполненном из титана.

По заявлениям Apple, это самая легкая и самая прочная Pro-версия смартфона в истории.

Pro-версия по классике будет доступна в двух вариантах: iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max — 6.1 и 6.7 дюймов соответственно. Рамки у моделей стали еще тоньше, чем в предыдущих моделях.

iPhone 15 Pro.
Фото Apple

Боковой переключатель режимов заменили на умную кнопку, которую можно перенастраивать в зависимости от нужды — туда, например, можно будет настроить тот же самый переключатель на беззвучный режим.

iPhone 15 Pro.
Фото Apple

Цвета корпуса будет четыре:

iPhone 15 Pro.
Фото Apple

Внутри телефона новый чип A17 Pro, который не только сделает работу со смартфоном удобнее и быстрее, но и сделает сам телефон мощнее и производительнее. Это, по заявлению Apple, позволит не только запускать мощные игры на смартфоне, такие, как Resident Evil: Village и Resident Evil 4 Remake, но и включать внутри проектов функцию трассировки лучей.

iPhone 15 Pro.
Фото Apple

Что касается камеры, то разрешение у iPhone 15 Pro — 48 Мп с обновленными сенсорами. Доступно фокусное расстояние — 24, 28 и 35 мм. Предусмотрено быстрое переключение. В версии iPhone 15 Pro Max теперь будет пятикратный зум.

iPhone 15 Pro.
Фото Apple
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