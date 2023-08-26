Белорусский стример задолжал людям около 200 миллионов рублей

Стример Андрей Мелстрой Бурим, известный своими гигантскими донатами другим стримерам, проиграл в казино все имевшиеся у него деньги — и даже, якобы, продал за четыре миллиона канал, который тоже вскоре проиграл.

Впрочем, канал удалось вернуть, а сам Мелстрой принялся рассуждать о том, что должен разным людям около 200 миллионов рублей, но отдавать их станет только в том случае, если «когда-нибудь станет богатым».

Похоже, возможность отправлять миллионы рублей с требованием побриться налысо в понимании стримера богатым его не делает.

Мелстрой родился в Гомеле, репусблика Беларусь. Стал известен своими треш-стримами, издеваясь над девушками в прямом эфире.