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15 марта, 20:00

ЕА решил не отказываться от русских комментаторов. Генич и Черданцев озвучат новую версию игры FIFA

Виталий Косик
Корреспондент
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Комментатор Георгий Черданцев прокомментировал слухи о том, что в новой серии FIFA не будет русских комментаторов.

«Это неправда. Файлы озвучены мной и Константином Михалычем (Геничем). Должны быть осенью в новой версии», — написал Черданцев в своем Telegram-канале.

Ранее появлялась информация, что EA отказалась от российских комментаторов в FIFA 24.

Генич и Черданцев комментируют серию футбольных симуляторов с 2015 года.

EA Sports FC выйдет осенью, а первые детали EA обещает раскрыть летом.

Киберспорт
Георгий Черданцев
Константин Генич
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