ЕА решил не отказываться от русских комментаторов. Генич и Черданцев озвучат новую версию игры FIFA

15 марта, 20:00
Комментатор Георгий Черданцев прокомментировал слухи о том, что в новой серии FIFA не будет русских комментаторов.
«Это неправда. Файлы озвучены мной и Константином Михалычем (Геничем). Должны быть осенью в новой версии», — написал Черданцев в своем Telegram-канале.
Ранее появлялась информация, что EA отказалась от российских комментаторов в FIFA 24.
Генич и Черданцев комментируют серию футбольных симуляторов с 2015 года.
EA Sports FC выйдет осенью, а первые детали EA обещает раскрыть летом.