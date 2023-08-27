Илона Маска освистали на турнире по Valorant

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Аудитория лан-турнира по Valorant освистала Илона Маска в прямом эфире — они потребовали бизнесмена «вернуть Твиттер».
Маск был приглашен на турнир в качестве лидера общественного мнения. В ходе одного из матчей операторы в течение нескольких секунд показали миллиардера, сидящего на трибунах вместе со своим сыном.
Зрители злобно отреагировали на появление Маска в кадре — некоторые люди стали освистывать бизнесмена, а после начали скандировать: «Верни Твиттер!».
Маск приобрел соцсеть в конце 2022 года. С того момента Twitter претерпел множество изменений, которые были негативно приняты пользователями.