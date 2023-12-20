Киберспортивную команду Virtus pro сняли с турнира из-за россиян в составе

Киберспортивную команду Virtus pro отстранили от турнира по игре Rainbow Six Siege из-за российских спортсменов в составе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу команды.

В заявлении Virtus pro говорится, что администрация соревнования приняла такое решение из-за национального происхождения игроков. В команде отметили, что не намерены закрывать глаза на открытое проявление дискриминации

«Достижения и опыт Virtus pro в дисциплине, а также заслуженный слот в европейской лиге, не позволяют нам закрыть глаза на открытое проявление дискриминации по отношению к игрокам, о чем мы незамедлительно сообщили в Ubisoft», — приводит ТАСС заявление Virtus pro.

Отметим, что команда изначально была приглашена на турнир организаторами от Ubisoft и успела провести один матч, но результат был аннулирован. В Virtus pro выступают россияне Павел Косенко (p4sh4), Дмитрий Митрахович (always), Данила Донцов (dan), Данил Габов (joystick) и Артур Ипатов (Sheppard).

Команда Virtus pro была основана в 2003 году в России. Клуб является семикратным чемпионом международных турниров категории Major в Dota 2 и CS:GO, а также входит в топ-10 мира по выигранным призовым (более 18 миллионов долларов).