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Сегодня, 19:24

Коллекционная версия Starfield c редкими часами стоит 40 тысяч рублей — ее уже можно купить в России

Владислав Шалганов
Корреспондент
Starfield Constellation Edition.
Фото Bethesda
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В сети появились фотографии коллекционного издания Starfield. В России его тоже можно купить за 40 тысяч рублей.

Starfield Constellation Edition.
Фото Bethesda

Главным эксклюзивом издания являются коллекционные часы, выполненные в оформлении игры.

Starfield Constellation Edition.
Фото Bethesda

Также издание включает в себя:

— Код на скачивание игры;
— Дополнение Shattered Space Story — станет доступным после релиза;
— Набор скинов Constellation: лазерная винтовка Equinox, скафандр, шлем и дополнительный набор;
— Доступ к цифровому артбуку Starfield и оригинальному саундтреку;
— Steelbook;
— Нашивка с созвездием;
— Кредитная карточка с выгравированным лазером игровым кодом.

Starfield. Starfield выложили на торренты — за 5 дней до официального релиза

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