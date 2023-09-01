Сегодня, 19:24
В сети появились фотографии коллекционного издания Starfield. В России его тоже можно купить за 40 тысяч рублей.
Главным эксклюзивом издания являются коллекционные часы, выполненные в оформлении игры.
Также издание включает в себя:
— Код на скачивание игры;
— Дополнение Shattered Space Story — станет доступным после релиза;
— Набор скинов Constellation: лазерная винтовка Equinox, скафандр, шлем и дополнительный набор;
— Доступ к цифровому артбуку Starfield и оригинальному саундтреку;
— Steelbook;
— Нашивка с созвездием;
— Кредитная карточка с выгравированным лазером игровым кодом.