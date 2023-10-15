Мэддисон обратился к Путину с просьбой переименовать Федерацию киберспорта в Федерацию задротства

Стример Илья Maddyson Давыдов написал обращение к президенту России с просьбой переименовать Федерацию компьютерного спорта России.

«Я предлагаю убрать слово «спорт» из такого понятия как «киберспорт». Смотрите сами. «Федерация компьютерного спорта России». Это же чушь! Ну какой это спорт? Это анти-спорт. Надо перестать вводить людей в заблуждение, продвигать этот анти-спорт в массы, сменить название федерации на «Федерация компьютерного задротства России», а само понятие «киберспорт» переименовать в «киберзадроство». Тогда, может быть, люди перестанут думать, что это что-то хорошее, полезное и спортивное», — заявил Мэддисон.

Не совсем понятно, насколько серьезен стример в своих заявлениях. Ответа Давыдову пока что не поступило.