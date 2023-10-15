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Сегодня, 20:15

Геймеры назвали игры с самым токсичным сообществом — на первой строчке самая популярная MOBA в мире

Владислав Шалганов
Корреспондент
Dota 2.
Фото Valve
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Пользователи Reddit выбрали игры с самым токсичным сообществом.

Dota 2.
Фото Valve

Самым очевидным ответом на подобный запрос всегда (к сожалению) будут MOBA-игры. Игроков в Dota 2 и League Of Legends пользователи считают самыми токсичными:

«У всего сообщества MOBA-игр какой-то странный стокгольмский синдром... Они постоянно жалуются на то, как ненавидят их, как ненавидят всех игроков, но все равно продолжают играть в эти игры, не давая заинтересованным новичкам пробиться через эту огромную стену ненависти», — комментарий на Reddit.

Sea of Thieves.
Фото Rare

Также пользователи отдельно отметили сообщество игр, где есть возможность устраивать PVP-сражения:
«Я так сильно хотел опробовать Sea of Thieves со своими друзьями, но прежде чем у нас появилась возможность по-настоящему опробовать ее, сообщество практически вытеснило нас постоянными убийствами и издевательствами над нами. Мы решили даже не давать игре второго шанса и пошли искать что-нибудь другое», — комментарий пользователя Reddit.

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