Найдена актриса на роль Эбби из Last of Us 2 — в сериале ее сыграет Шеннон Берри

В интервью для зарубежного издания The Hollywood Reporter Крейг Мейзин, шоураннер сериала «The Last of Us», дал понять, что уже нашел актрису на роль Эбби — противоречивого персонажа из второй части игры. Точного имени Крейг не назвал. Официально утвердить актерский состав мешает голливудская забастовка. Но благодаря инсайдерским утечкам можно предположить, кого Мейзин имел ввиду — скорее всего, как считают инсайдеры и фанаты вселенной, речь идет об австралийской актрисе Шеннон Берри. В чем секрет успеха сериала The Last of Us и на какие еще адаптации видеоигр стоит обратить внимание