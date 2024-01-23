Сегодня, 18:10
Юристы Nintendo потребовали от моддеров удалить все модификации для Palworld, где можно заметить настоящих покемонов.
Один из энтузиастов анонсировал модификацию, которая заменит зверей из Palworld на покемонов, а главного персонажа игры — на Эша Кетчума. Почти сразу после публикации трейлера японская компания потребовала удалить записи.
Пользователи опасаются, что рано или поздно Nintendo доберется и до разработчиков Palworld. Однако глава студии заявил, что игра прошла юридическую проверку перед выходом и ей удалось избежать разбирательств.