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Судейство

Сегодня, 14:03

Левников назначен главным арбитром матча 29-го тура РПЛ «Ростов» — «Балтика»

Алина Савинова
Кирилл Левников.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Стали известны судейские назначения на матчи 29-го тура чемпионата России. Встречи пройдут с 18 по 20 мая.

Главным арбитром игры между «Ростовом» и «Балтикой» будет Кирилл Левников. Матч пройдет в воскресенье, 19 мая, и начнется в 16.30 по московскому времени.

На встречу «Динамо» — «Крылья Советов» назначена судейская бригада во главе с Павлом Кукуяном. Его ассистентами станут Андрей Образко и Алексей Ширяев.

На игре «Краснодара» с «Сочи» будет работать Павел Шадыханов, а на матче «Зенита» с «Ахматом» — Сергей Карасев.

18 мая (суббота)

«Динамо» — «Крылья Советов»: судья — Павел Кукуян, ассистенты судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Артем Любимов; инспектор — Андрей Бутенко.

«Локомотив» — «Факел»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Андрей Фисенко; инспектор — Виктор Кулагин.

«Сочи» — «Краснодар»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин, Валентин Мурашов; резервный судья — Роман Сафьян; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Алексей Тюмин.

19 мая (воскресенье)

«Урал» — «Оренбург»: судья — Сергей Чебан, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Андрей Гурбанов; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Артем Любимов; АВАР— Николай Богач; инспектор — Александр Гвардис.

«Спартак» — «Рубин»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Игорь Князев, Сергей Каруненко; резервный судья — Сергей Куликов; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Ростов» — «Балтика»: судья — Кирилл Левников, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Константин Аверьянов; ВАР — Владислав Безбородов; АВАР — Антон Кобзев; инспектор — Алексей Резников.

«Ахмат» — «Зенит»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Игорь Панин; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Валерий Данченко; инспектор — Сергей Мацюра.

20 мая (понедельник)

«Пари НН» — ЦСКА: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Михаил Иванов; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Алексей Амелин; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Олег Соколов.

После 28 туров турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Динамо» с 53 очками. На втором месте располагается «Зенит», у которого 51 очко. Третьим идет «Краснодар» (50 баллов). «Ростов» (40) занимает 9-ю строчку, «Балтика» (26) — предпоследнюю, 15-ю.

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ФК Ростов
Кирилл Левников
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