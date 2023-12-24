Лучшие RPG 2023 года: Baldur's Gate 3 вне конкуренции

Есть ролевая игра от Larian Studios и есть все остальные.

2023 год выдался невероятно удачным для жанра ролевых игр — разумеется, в первую очередь из-за Baldur's Gate 3, успех которой превзошел любые ожидания. Однако и без проекта Larian в этом году было во что поиграть.

Warhammer 40,000: Rogue Trader

— Дата выхода: 7 декабря 2023 года

— Платформы: ПК, PS5, Xbox Series

Warhammer 40,000: Rogue Trader от российской студии Owlcat вышла хорошей, но далеко не идеальной игрой. Достаточно взглянуть на весьма прохладные ревью журналистов с тезисами — играть интересно, но чинить игру придется еще долго.

Впрочем, игроки приняли новинку более благосклонно — в настоящий момент из 5252 рецензий в Steam 75% положительных. Оказывается, даже раздражающие баги не мешают исследовать местные локации сектора Коронус, вершить судьбы его обитателей и крутить романы с многочисленными спутниками.

Фото Warhammer 40,000 Rogue Trader

Разумеется, больше всего удовольствия удастся получить, если вы знаете и любите сеттинг 40-тысячной вселенной — уж очень хорошо передана его атмосфера. Но и без этого вас ожидает глубокая ролевая игра, иногда не справляющаяся с собственным объемом, что, впрочем, наверняка поправят патчами.

Colony Ship — A Post-Earth Role Playing Game

— Дата выхода: 9 ноября 2023 года

— Платформы: ПК

В свое время Age of Decadence приобрела широкую известность в узких кругах — и не без причины. Игра, которую разрабатывали долгих 11 лет, не поражала графикой и отпугивала бескомпромиссной сложностью. Но это не помешало ей очаровать геймеров — не в последнюю очередь за счет оригинальности.

В какой еще игре каждый из 8 классов кардинально отличается от всех остальных — и по сюжетной линии, и по игровым возможностям? Суровое приключение в фентезийном постапокалипсисе напоминало о Fallout 1 и сопровождалось живыми диалогами.

Фото Colony Ship — A Post-Earth Role Playing Game

К чему так много рассказывать о старой игре? Все дело в том, что в этом году из раннего доступа вышлa Colony Ship — новый проект студии, созданный по тем же принципам и с тем же вниманием к мелочам.

Графика выглядит лучше, за что спасибо Unreal Engine 5, действие переместилось из пустынь и полуразрушенных античных городов в мрачные трюмы космического корабля, а герой теперь путешествует с целой командой таких же отморозков и чаще стреляет, чем рубит. Однако безжалостность мира и невероятная по меркам современного геймдева сложность остались неизменными.

Если все это не испугает игрока, то он сможет насладиться проработанной боевкой и сюжетом, который посвящен не столько очередному спасению мира, сколько размышлениям о человеческом обществе в экстремальных условиях.

Starfield

— Дата выхода: 6 сентября 2023 года

— Платформы: ПК, Xbox Series

Каждая новая игра студии Bethesda — это настоящее событие, которого приходится дожидаться несколько лет. Увы, в этот раз впечатления от праздника оказались смазанными. И дело не только в многочисленных багах — бывало и хуже, например на релизе Fallout 76 или ограничениях игрового движка.

Игры Bethesda всегда славились исследованием мира, даже если в них не особенно удавались основной сюжет или боевка. Отправляясь в путь по радиоактивным пустошам Fallout или полям и горам очередного региона Тамриэля из The Elder Scrolls, игрок всегда знал, что его ждут приключения, необычные находки, смешные истории — говоря короче, хорошо проведенное время.

Фото Starfield

И главная проблема Starfield заключается в том, что в ней привычная схема попросту не работает. «Фаст-тревел» от планеты к планете через многочисленные загрузки убивает тягу к исследованию, а процедурная генерация окончательно ее добивает — к чему тратить время на беготню по неизвестной планете, чтобы обнаружить там те же самые аванпосты и лаборатории, которые ты уже встречал?

Впрочем, это не значит, что в Starfield нет вообще ничего хорошего. Стрельба стала лучше, конструктор кораблей вышел действительно мощным. Да и уникального контента в игре тоже хватает — его просто нужно найти. Вероятно, любители космической романтики вряд ли забудут Starfield, хотя бы из-за потрясающих инопланетных закатов, которые станут еще лучше благодаря модам. А вот останутся ли в этой вселенной остальные — хороший вопрос.

Baldur's Gate 3

— Дата выхода: 3 августа 2023 года

— Платформы: ПК, PS5, Xbox Series

Вот мы и дошли до Baldur's Gate 3 — не то что слона, а настоящего мастодонта посреди комнаты.

Что интересно, еще не так давно Baldur's Gate 3 вовсе не выглядела «живой классикой». Разумеется, Larian наработала определенную репутацию среди поклонников жанра благодаря играм из серии Divinity и особенно Divinity: Original Sin. Да и само название новой игры автоматически привлекало поклонников предыдущих Baldur's Gate — правда, многие из них заранее решили, что ничего хорошего спустя 20 лет и у другой студии не выйдет.

Тем не менее настолько невероятного успеха не ждал никто, включая самих разработчиков. Классические ролевые игры просто не становятся суперхитами, а в лучшем случае обретают умеренную популярность в своей нише. Почему же у Larian удалось привлечь аудиторию, которая обычно не интересуется жанром?

Фото Baldurs Gate 3

Все дело в сочетании доступности и глубины. Разумеется, создание персонажа по правилам D&D может показаться сложным. Но оно не идет ни в какое сравнение с такой механикой в играх по Patfinder, где от одного взгляда на невероятное количество классов и подклассов может разболеться голова. В Baldur's Gate 3 достаточно много текста, но его все еще заметно меньше, чем у других представителей жанра. И он сопровождается озвучкой и анимацией.

В результате порог вхождения оказался достаточно низким, чтобы аудитория все-таки разобралась в игровых механиках и обнаружила за ними ярких персонажей, интересные квесты и практически невероятную свободу действий. Если в Baldur's Gate 3 можно что-то сделать, то, скорее всего, разработчики об этом подумали и игра отреагирует соответствующим образом.

Ну и, разумеется, не стоит забывать о романах, прекрасному способу вовлечь аудиторию в происходящее на личном уровне. Когда-то флагманом романтических фентезийных приключений была Bioware, но сейчас эта роль явно досталась Larian.