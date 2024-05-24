Sky Germany: «Барселона» утвердила Флика на должность главного тренера

Бывший главный тренер «Баварии» и сборной Германии Ханс-Дитер Флик возглавит «Барселону», сообщает журналист Sky Germany Флориан Плеттенберг.

Как утверждает источник, руководство каталонцев сообщило 59-летнему немцу о решении подписать с ним контракт. Хави покинет клуб после матча 38-го тура чемпионата Испании-2023/24 с «Севильей».

Последним местом работы Флика была сборная Германии, он покинул национальную команду в сентябре 2023 года.

Хави возглавляет «Барселону» с ноября 2021 года. В конце января 2024 года 44-летний испанец заявил, что покинет команду, однако в конце апреля президент каталонцев Жоан Лапорта сообщил, что специалист останется на своей должности.