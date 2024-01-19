Украина пожаловалась, и Россию исключили из Международной федерации киберспорта. Но это все показуха

19 января Россию исключили из Международной федерации киберспорта после обращения Украины, которая пожаловалась на своих коллег. По мнению украинской стороны, федерация киберспорта России ведет свою деятельность на территории непризнанных регионов, тем самым нарушая положение Международной федерации IESF об уважении суверенитета других стран. Зарубежным киберспортивным функционерам этого хватило, чтобы лишить киберспортсменов из России и флага, и гимна.

Впрочем, эта новость никак не повлияет на российский киберспорт. Иным словом, от решения чиновников из IESF ни холодно ни жарко. В отличие от классического спорта, в киберспорте федерации не имеют почти никакой силы. Да и, если честно, многие фанаты до сих пор не знают, чем эти федерации занимаются.

Киберспортсмены не принадлежат к федерациям, они не состоят в профсоюзах и не нуждаются в званиях. Если для спортсмена звание мастера спорта — это высокий статус и льготы, то для геймера — приятное дополнение, не более.

Профессиональные игроки в киберспорте почти не выступают на национальных международных турнирах, так как частные компании и разработчики типа Valve и ESL проводят соревнования преимущественно для частных киберспортивных клубов, состоящих из самых разных игроков. В одной команде россияне могут играть с украинцами — и это ни для кого не открытие. Яркий тому пример — Team Spirit по Dota 2, в составе которой состоят три россиянина и два украинца.

Что до IESF, которая и лишила киберспортсменов из России статуса... Организация сама погрязла в скандалах и должна думать о том, как сделать свою репутацию чище. Но вместо этого корейские чиновники занимаются показухой.

Международная федерация киберспорта проводит низкосортные чемпионаты мира, которые вызывают в среде фанатов лишь отвращение. Киберспортсмены, которые все-таки до них доезжают, сталкиваются с ворохом проблем — от лагающих компьютеров и душных, плохо проветриваемых помещений до проблем с питанием, проживанием и расписанием. В общем, со всем. А сами турниры совсем не интересны публике и собирают смешные цифры. На трансляции этих «дутых чемпионатов мира» заходят всего десятки человек.

В офисе компании постоянно проводятся какие-то обыски, а миллионы долларов, выделяемые на организацию соревнований, оседают где-то не там. И да, не нужно забывать главное: это IESF лишила киберспортсменов из России флага и гимна. То есть это решение исключительно одной лишь организации, которая, как следует из вышесказанного, интересна лишь единицам.

При этом российские игроки смогут приехать на турнир от IESF в нейтральном статусе. Но надо ли это самим киберспортсменам, которые и в статусе членов сборной России не особо рвались на эти самые турниры?

Начинающие киберспортсмены или про-игроки низкого уровня могут участвовать и в других турнирах. Тогда зачем тратить время на что-то непонятное? Если даже победишь на этих чемпионатах мира, то какова вероятность, что организаторы заплатят тебе деньги? И что твой успех кто-то заметит?

В общем, вся эта ситуация похожа на раздувание скандала на ровном месте — когда просто нашелся повод напомнить о своем существовании. Правда, всем на IESF глубоко... все равно. А российский киберспорт ничего от этого не потерял.