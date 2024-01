10 крутых игр 2023 года, которые вы могли пропустить

Скрытые жемчужины прошедшего года.

2023 год получился на удивление богатым на релизы. Но кроме крупных AAA хитов игровая индустрия подарила в уходящем году и множество скрытых жемчужин, которые могли оказаться в тени более именитых и крупных конкурентов. Собрали некоторые из игр, которым не повезло потеряться на фоне мастодонтов, но которые смогли сохранить свои уникальные особенности.

Dave the Diver

Фото Dave the Diver

Вы можете воскликнуть, что игра про ныряльщика и по совместительству управленца суши-ресторана получила свою минуту славы и вообще имеет рейтинг близкий к 10/10, но мы не могли не упомянуть проект, разработанный Mintrocket.

В какой еще игре вы сможете изучать океан, заниматься рыболовством и менеджментом ресторана, еще и выполнять кучу мелких поручений? «Ныряльщик Дейв» точно подарит разнообразие геймплейных механик.

Dredge

Фото Dredge

Еще один симулятор рыбалки в нашей подборке, на этот раз с примесью Лавкрафтианской атмосферы ужаса. Дебютный проект новозеландцев из Black Salt Games дает игроку управление над суденышком, промышляющим рыболовецкой деятельностью в водах загадочного архипелага.

Главной фишкой является смена времени суток. Ночью геймер столкнется с множеством опасностей, ведь с наступлением темноты из глубин поднимается древнее зло, а капитан судна начинает испытывать ужас и паниковать. А пока он еще в состоянии управлять судном, игроку следует добраться до порта.

Tchia

Фото Tchia

В приключенческом боевике от Awaceb игрок принимает на себя роль девочки Чии, отправляющейся в путешествие, чтобы спасти своего отца. Героиня умеет вселяться в животных и предметы, а также колдовать с помощью своей укулеле.

При создании открытого мира игры разработчики вдохновлялись культурой одной из французский колоний — Новой Каледонии, так что кроме интересных механик проект канадцев знакомит игроков с новой для них туземной культурой. Например, музыка игры создавалась при участии каледонских музыкантов, так что звучит игра как минимум достаточно аутентично.

Pizza Tower

Фото Pizza Tower

Казалось бы, незатейливый платформер от Tour De Pizza на самом деле оказывается одной из наиболее самобытных игр года. В нем интересно все, от визуала и задумки, поражающей своей наивной глупостью, до интересных боссов и приятного геймплея.

Играете вы за персонажа по имени Пеппино Спагетти: главный злодей разрушил пиццерию героя и теперь мистер Спагетти мстит. Антагониста зовут Пицеликий — пожалуй, тут больше нечего сказать. Pizza Tower сюжетно и геймплейно отправит вас в теплые ламповые 90-е, и это прекрасно.

Bramble: The Mountain King

Фото Bramble

Вышедшая почти одновременно с новой частью истории Кэла Кестиса игра, увы, осталась почти незамеченной для широкого круга игроков. Но это небольшое инди-приключение достойно вашего внимания.

Игра без сомнения подарит вам яркие эмоции: чего только стоит мир, основанный на скандинавской мифологии. Атмосфера сказаний северной Европы одновременно завораживает и пугает. Если вы любите серию Little Nightmare и еще не опробовали Bramble, то попробуйте — и не окажетесь разочарованы.

System Shock

Фото System Shock

«Старый друг лучше новых двух» — это выражение идеально подходит для проекта от Night Dive Studios. Этот ремейк вечной классики отлично подойдет для ознакомления новичками, многие из которых не то что не слышали про оригинал легендарной Looking Glass Studios, а даже не родились в те далекие времена.

При этом авторы игры скрупулезно подошли к переносу оригинала, порой настолько, что кроме идеально воссозданной атмосферы и дизайна перенесли и устаревшие механики из далеких 90-х. Впрочем проект как минимум заслуживает внимания и точно запомнится как минимум прекрасным ретро-дизайном.

Lies of P

Фото Lies of P

Не сказать, что «соулслайк про Пиноккио с Тимоти Шаламе в главной роли» оказалась недооцененной, но на фоне других проектов жанра (вспомнить хотя бы Lord of the Fallen) история Пиноккио выгодно отличается качественным геймплеем и схожестью с одним из лучших проектов From Software «Bloodborne».

Так что всем владельцам ПК рекомендуется, ведь релиза Bloodborne на этой платформе, похоже, не планируется.

The Invincible

Фото The Invincible

Приключение с красивой графикой, простоватым геймплеем и увлекательной историей. Сюжет основан на романе Станислава Лема «Непобедимый», рассказывающего историю астробиолога, который занимается поисками команды пропавшего космического корабля на планете Регис III. Футуристическая атмосфера и захватывающий сюжет — всего этого здесь не отнять.

RoboCop: Rogue City

Фото RoboCop

Игра по легендарной франшизе про «робота-полицейского» может вызвать множество вопросов: проект разработчиков Teyon явно не хватает звезд с неба. Но у этой игры есть один козырь в рукаве — работа с первоисточником.

Ели вы знакомы с первоисточником, то шутер вам вряд ли покажется чем-то особенным. Но если в детстве вы засматривались фильмами про Детройт будущего и играли в Робокопа во дворе, то для вас проект будет праздником.

Assassin's Creed: Mirage

Фото Assassin's Creed: Mirage

Да-да, новый проект Ubisoft получился спорным, что немудрено, учитывая, что изначально Мираж создавался как DLC для предыдущей игры серии Assassin's Creed Valhalla, но по каким-то причинам перерос в самостоятельный проект.

Казалось бы, зачем уделять внимание очередной и во многом проходной игре про приключения ордена ассассинов? Но на самом деле Мираж, хоть и частично, возвращает ту самую атмосферу и эмоции от первых игр серии. А это уже дорогого стоит, особенно в суровые времена мифологического периода Assassin's Creed.