Где и как купить портативную консоль Steam Deck в России

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В 2022 году Valve выпустила собственную портативную игровую консоль Steam Deck. Она позволяет запускать игры для ПК, а по производительности сравнима с Xbox One S и PS4. Приставка официально не поставляется в Россию, но ее все же можно купить на нашем рынке. Рассказываем, как это сделать.

Как купить Steam Deck в России

Есть несколько основных вариантов покупки:

— в розничных сетевых магазинах;

— через маркетплейсы;

— на досках объявлений;

— напрямую у Valve через сторонние сервисы.

Покупка Steam Deck в российских магазинах

— DNS

— М.Видео

— ЭльдорадоЭльдорадо

— Ситилинк

Это самый простой и безопасный способ покупки Steam Deck. Хотя консоль официально не поставляют в Россию, она попадает на прилавки магазинов через параллельный импорт. Покупатели ничем не рискуют: это легальный товар, но ввезенный без согласия производителя через третьи страны.

Существует один главный риск — устройство может быть удаленно заблокировано правообладателем. Однако таких прецедентов пока не было. К тому же Valve достаточно лояльно относится к российским пользователям, которые составляют значительную долю аудитории Steam.

Все крупные розничные сети дают годовую гарантию, что уменьшает риски покупателей. Единственный недостаток: завышенная стоимость.

Стоимость Steam Deck в сетевых магазинах:

— 64 ГБ — от 59 тысяч рублей

— 256 ГБ — от 74 тысяч рублей

— 512 ГБ — от 85 тысяч рублей

— 1000 ГБ — от 105 тысяч рублей

Покупка Steam Deck через маркетплейсы

— OZON

— Wildberries

— Яндекс Маркет

— Мегамаркет

Довольно популярный, но более рискованный вариант. На маркетплейсах можно найти большое количество предложений о продаже Steam Deck от небольших магазинов. Зачастую цены на приставку ниже, чем у крупных ритейлеров.

Однако существует риск нарваться на недобросовестного продавца, который подсунет бывшее в употреблении устройство. Вернуть деньги можно, но это займет немало времени. Редко встречаются инциденты, когда покупателям вместо товара присылают мыло или книги — в таком случае нужно обращаться в полицию!

Чтобы обезопасить себя, внимательно изучите отзывы и описание перед покупкой Steam Deck. Обратите внимание, как давно продавец занимается реализацией товара, попробуйте найти информацию о его юридическом лице. Также рекомендуем с настороженностью относиться к слишком низким ценам.

Стоимость Steam Deck на маркетплейсах:

— 64 ГБ — от 40 тысяч рублей

— 256 ГБ — от 52 тысяч рублей

— 512 ГБ — от 65 тысяч рублей

— 1000 ГБ — от 85 тысяч рублей

Фото Valve

Покупка Steam Deck через Авито и другие площадки

— Авито

— Юла

В основном на сервисах объявлений можно найти подержанные или восстановленные устройства. Однако встречаются предложения о продаже новых Steam Deck от людей, которые не могут разместиться на маркетплейсах.

Поскольку рынок регулируется слабо, на нем орудует большое количество мошенников. Советуем тщательно отбирать объявления и покупать приставку только при личной встрече. Опасайтесь продавцов, которые настаивают на отправке товара через доставку или предлагают посреднические услуги по покупке Steam Deck из-за границы. Никогда не переводите деньги наперед.

Стоимость новых Steam Deck на досках объявлений:

— 64 ГБ — от 38 тысяч рублей

— 256 ГБ — от 50 тысяч рублей

— 512 ГБ — от 60 тысяч рублей

— 1000 ГБ — от 80 тысяч рублей

Покупка Steam Deck напрямую через сервисы

— CDEK Forward

— Boxberry

Valve не отправляет Steam Deck в Россию, но консоль все же можно купить напрямую у производителя. Для этого придется прибегнуть к помощи сервисов, которые предоставляют услуги по доставке товаров из зарубежных магазинов.

Упрощенно схема выглядит следующим образом: оставляете заявку на выкуп консоли с официального сайта Steam, переводите деньги, сервис выкупает товар и отправляет его на свой склад, а затем доставляет в любой город России.

Выкуп товара осуществляется в долларах. Сервис возьмет комиссию за конвертацию. Отдельно потребуется оплатить доставку, которая в среднем занимает 3-4 недели, и таможенную пошлину при превышении суммы в 1000 евро.

Покупка Steam Deck таким способом сопряжена с рисками. В случае доставки бракованной консоли вам придется обратно отправить товар через сервис и оплатить все расходы. Однако есть и плюсы: можно заполучить новые или лимитированные модели, которые будет сложно найти на российском рынке.

Стоимость заказа Steam Deck с официального сайта, с учетом курса и комиссий на момент публикации статьи:

— 64 ГБ — ~ 43 тысячи рублей

— 256 ГБ — ~ 50 тысяч рублей

— 512 ГБ — ~ 57 тысяч рублей

— 1000 ГБ — ~ 80 тысяч рублей