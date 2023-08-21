Топ-10 современных игр, которые пойдут на слабых ПК

Запустятся даже на самых «древних калькуляторах».

Далеко не все игроки обладают мощными компьютерами и готовы регулярно апгрейдить свой ПК. По данным Steam, самой популярной видеокартой в 2023 году является далекая от топовых показателей NVIDIA GTX 1650.

Когда все больше новых релизов появляются на рынке в неоптимизированном виде, хочется вспомнить игры, способные запускаться на компьютерах с откровенно слабым железом и при этом способных подарить незабываемый геймплейный и сюжетный опыт.

Не будем углубляться в древние релизы и рассмотрим 10 игр, вышедших с 2015 года. Да, мы не будем вам советовать купить Skyrim, ведь если вы хотели, то наверняка уже прошли его во всех возможных переизданиях.

Единственное, напомним, что в статье указаны минимальные системные требования, так что если ваша рабочая и, конечно же, игровая лошадка может больше, то выставляйте настройки под себя.

Fortnite. Фото Epic Games