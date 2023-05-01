Второй сезон Fonbet Media ELeague по CS:GO вновь выиграла команда +w

По итогам завершившегося в Москве второго турнира по Counter-Strike: Global Offensive команда +w с капитаном Рустемом mou Телеповым защитила титул, добытый в середине марта.

Первый в истории медиатурнир по киберспорту в начале весны собрал на московской арене Colizeum Шелепиха шесть команд, составленных с помощью жеребьевки из профи, блогеров и стримеров, а также игроков медийных команд по футболу и хоккею 2DROTS и Hockey Brothers.

Ко второму число участников увеличилось — команд стало восемь, а их состав по-прежнему определялся с помощью жребия. Большее количество претендентов повлияло на формат турнира: если в первом сезоне были проведены групповой турнир и плей-офф, то теперь для соревнований был выбран формат double elimination. Команды разбили на четвертьфинальные пары, победители которых встречались друг с другом в верхней сетке, а проигравшие получили второй шанс в нижней сетке.

Таким образом, даже проиграв в первом же раунде, можно было пробиться в гранд-финал и побороться за титул. Такой трюк едва не удался команде «Жи есть», капитаном которой выступил Магомед m4gaaaa Гаджиев. Уступив в четвертьфинале соперникам из коллектива «Бархатные тяги» в упорной борьбе — 14:16, ребята не сдались, а дошли до финала нижней сетки. Попутно они в тяжелейшем матче с «Тюбиками» отыгрались со счета 1:7 и 9:15 по раундам и выгрызли победу в овертайме. А также взяли реванш у «Бархатных тяг». Поступь «Жи есть» остановили в финале нижней сетки лишь 5KABANOV.

— Самое главное — мы получили удовольствие, — сказал «СЭ» m4gaaaa. — Формат double elimination, как мне кажется, гораздо интереснее и для зрителей, и для игроков. Мы сами попали в ситуацию, когда понимали, что уже нельзя ошибаться. Это определенно бодрит, мы старались изо всех сил. А камбэк с «Тюбиками» вышел просто легендарным. В целом турнир прогрессирует, появляется больше известных игроков. Думаю, если будет третий сезон, будет вообще классно. Организация стала лучше, быстрее настраивают матчи, никаких проблем нет.

«Кабаны» же во главе с Кириллом RYTP Деревенчуком отправились в гранд-финал. Там их ждала попытка взять реванш у +w. Ранее эти команды встретились в финале верхней сетки, но mou и компания нанесли оппонентам первое поражение на турнире. Хотя в гранд-финале, проходившем до двух побед на картах, шансы были у каждого. Впрочем, действующие чемпионы были фаворитами и подтвердили этот статус.

— В этот раз все складывалось гораздо приятнее, потому что организаторы учли все недостатки прошлого турнира, — отметил mou. — Расписание, время — все было четко, одно удовольствие играть. В марте победа далась тяжелее, потому что состав у соперника был сильнее, мы выиграли 2:1. Теперь же, даже когда на второй карте мы уступали «-4» по раундам, я успокаивал команду. Ребята спокойно меня слушали, счет на нас не давил, и мы отыгрались.

Помимо капитана, мощную игру в финале выдал Артем kisexd Глебкин, признанный MVP. +w забрали обе карты и сохранили звание сильнейших в Fonbet Media ELeague. А также получили чек на 500 тысяч рублей — треть от общего призового фонда соревнований.