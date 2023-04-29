В Казани готовят «Игры Будущего». Основная информация про новый турнир по фиджитал-спорту

Ответы на главные вопросы о турнире.

Когда и где пройдут «Игры Будущего» и когда и где завершатся

В марте 2024 года Казань примет новый высокотехнологичный турнир международного уровня — первые в истории «Игры Будущего». Основной площадкой проведения «Игр Будущего» в Казани станет выставочный комплекс «Казань Экспо». Также для проведения Игр планируется задействовать как спортивные, так и новые объекты (например, новый IT-квартал), а также Иннополис.

О победе Казани в заявке на проведение Игр было объявлено на Петербургском международном экономическом форуме 16 июня 2022 года. Конкурентами за право проведения игр были еще четыре города России: Санкт-Петербург, Москва, Калуга и Сочи.

Регламент и формат соревнований «Игры Будущего»

«Игры Будущего» — масштабное спортивное событие на стыке спорта, науки и технологий, синергия классических и цифровых видов спорта. Международные соревнования пройдут по 16 гибридным дисциплинам. Каждая из них олицетворяет концепцию «фиджитал» (physical+digital), то есть объединяет физическую культуру и киберспорт или VR-/AR-технологию, а значит, проверяет навыки атлетов в двух до сих пор никак не связанных измерениях.

Пока общество пытается определить место киберспорта в мире, сама индустрия огромными темпами движется к финансовому успеху. Однако разговоры о включении киберспорта, например, в программу Олимпиады, до сих пор кажутся шуткой. Все-таки атлетизма тем, кто соревнуется с геймпадами, не хватает. Либо это предубеждение?

Чтобы выяснить, насколько это мнение справедливо, а также добавить в киберспорт фитнес-активности, придумали фиджитал-игры. Эту концепцию реализовали в Татарстане. Замысел прост: сначала вы доказываете, что лучшие за игровой консолью, а затем — в реальных спортивных баталиях. Правила и концепция пока дорабатываются, большая презентация будет через два года — в 2024-м продут первые «Игры Будущего». Аналог Олимпиады, только для киберспорта в формате Phygital.

«Игры Будущего»

Участники турнира по фиджитал-спорту «Игры Будущего»

Соревнования соберут порядка 2000 участников, ожидаемое количество просмотров на стриминговых площадках — более 150 миллиона зрителей. Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко заявил о том, что информация об «Играх Будущего» направлена в более чем 100 дружественных сран, 29 стран уже подтвердили свое участие в Играх в 2024 году.

В частности, в октябре 2022 года в южнокорейском городе Тэджон на Всемирном конгрессе местных и региональных властей состоялась масштабная презентация «Игр Будущего». Первый в истории турнир в формате фиджитал представили мэр Казани, президент консультативного комитета ООН по вопросам местного самоуправления (UNACLA) Ильсур Метшин, руководитель проекта «Игры Будущего» Игорь Столяров и заместитель главы муниципального образования Казани Евгения Лодвигова. Почетными гостями мероприятия стали президент Республики Корея Юн Сок Ель и бывший генсек ООН Пан Ги Мун.

Что говорят участники о турнире по фиджитал-спорту «Игры Будущего»

«Фиджитал-игры привлекают широкую аудиторию, совмещая в себе два вида спорта, — рассказывал в интервью «СЭ» пилот «КАМАЗ-Мастер» Айрат Мардеев после участия в фиджитал-гонке в Казани. — Это и киберспорт, и реальный спорт. Так что мне кажется, у подобных соревнований большое будущее. Хочется только пожелать удачи организаторам, чтобы эту идею поддерживали и развивали. В следующем году планируются международные игры, и это будет интересное событие. По возможности будем и дальше принимать участие в соревнованиях, если пригласят.

У меня и дома есть симулятор. Стараюсь каждый день уделять ему время, проехать несколько кругов хотя бы. Как бы ни иронизировали люди, симулятор помогает держать себя в форме. Спортивная борьба есть и в киберспорте, ощущения и физика с каждым годом все больше приближаются к реальности. Почти все известные мировые пилоты тренируются в симуляторе, выступают в соревнованиях. Так проще изучить новую трассу, автомобиль. Так что это достаточно серьезное занятие.

Это раньше мы смеяться могли и называть видеоигры детскими игрушками. Сейчас это уже серьезный спорт с серьезными задачами. И за этим будущее. Что важно — симрейсинг открывает дорогу в автоспорт широким массам. Тренироваться на реальной машине — очень дорогое удовольствие, доступное единицам. Арендовать трассу, для ралли-рейда оцеплять огромные поля, расставлять маршалов, безопасников. В чистом поле не покатаешься. Симулятор гораздо проще и дешевле. Конечно, симрейсинг — это не геймпад для консоли. Нужен полноценный кокпит со всем оборудованием. Оно не самое дешевое, но цены не сравнимы с затратами на реальное авто".

«Для меня формат фиджитал не впервой, но в очередной раз убедился, что это соревнования высокого уровня. Все было очень круто! Не терпится дождаться «Игр Будущего». Чем больше таких соревнований в России сейчас, тем лучше. Нужно развивать все в нашей стране. Нашим спортсменам нужно выступать. Эти соревнования — шаги в правильную сторону», — сказал российский пилот серии F3 Александр Смоляр.

«Игры Будущего»

В чем проблема турнира по фиджитал-спорту «Игры Будущего»

К киберспорту в России спорное отношение. Несмотря на популярность этого направления и успехи отечественных геймеров, многие считают неправильным называть соревнования за компьютерами спортом. Даже шахматы не все причисляют к спорту, так как нет одного из важнейших компонентов — физической нагрузки и испытания тела. Момент спорный, но на него есть чем ответить. В свое время для критиков шахмат придумали шах-бокс — комбинацию шахмат и бокса. В рамках программы «Игры Будущего» в Татарстане разрабатывают экспериментальный формат соревнований, где сочетаются турниры в виртуальном и реальном формате. То есть буквально — после матча в FIFA нужно выйти на футбольное поле, а после гонок — сесть за руль автомобиля.

Однако далеко не у всех популярных видов спорта есть хороший виртуальный аналог. Проще всего с игровыми видами — помимо футбола, хоккея и баскетбола есть неплохие симуляторы у регби, бейсбола, американского футбола, есть и волейбол, пусть и спорный в плане геймплея. Лучше получился его пляжный аналог. Сложнее с личными видами. Много симуляторов тенниса, есть гольф от PGA Tours, большое количество гонок, в том числе с лицензиями. Помимо F1, это и серии NASCAR, и WRC, и знаменитая в узких кругах ценителей ColinMcraeRally.

Неплохо реализованы экстремальные дисциплины. От BMX и скейтборда до горных лыж и сноуборда. Есть несчетное число файтингов разного толка, отлично в мир киберспорта перекочевали шахматы. Компьютер уже давно обыграл всех гроссмейстеров. Поэтому даже чемпионы тренируются с компьютером, а для онлайн-мультиплеера и вовсе раздолье. Какая разница, где фигуры — на экране монитора или на реальной доске.

А вот достойных аналогов олимпийским дисциплинам до сих пор нет. Есть тематические сборники, свою лицензию для SEGA продает и МОК. Но если вы видели Tokyo 2020 Videogame, то понимаете, что от плавания или легкой атлетики там одно лишь название... А перенести фигурное катание в виртуальную плоскость и вовсе не представляется возможным. Попытки, конечно, были, но лучше о них не вспоминать.

Призовой фонд турнира по фиджитал-спорту «Игры Будущего»

Глава оргкомитета «Игр Будущего» Игорь Столяров назвал сумму призовых, которые получат победители соревнований в 2024 году, — это 25 миллионов долларов.

«У нас много дисциплин — 16. Если разбить весь призовой фонд на представленные у нас дисциплины, он не такой большой получается, — отметил Столяров. — Он вменяемый по стандартам индустрии. У нас задача мегаамбициозная: мы хотим привлечь топ-спортсменов, топ-команды. А знаете, как определяют топ-команды в киберспорте? По размеру призовых. Лучшие спортсмены на 3 рубля не поедут к нам. Мы находимся в рынке. Мы не завышаем цены и не занижаем».

Озвученный призовой фонд — внушительный в масштабах мира киберспорта. Так, на The International (чемпионат мира по стратегии Dota 2) в 2022 году разыграли «только» 18,9 миллиона. Серия «мейджор» по шутеру Counter-Strike: Go имеет призовой фонд в 1,25 миллиона долларов.

Также Столяров назвал размеры выплат, которые получат победители тестовых соревнований перед «Играми Будущего»: 300 тысяч рублей для Speedrun (скоростное прохождение игр), 1 миллион для Warface (шутер) и 2,5 миллиона рублей — для игр Dota 2 и Counter-Strike: Go.

«Игры Будущего»

Маркетинг турнира по фиджитал-спорту «Игры Будущего»: брендирование, талисман

Выбор талисмана пройдет в несколько этапов. В апреле нейросеть при поддержке команды «Игр Будущего» создала небольшую анкету. Вопросы в ней помогут узнать и раскрыть главные черты, которыми должен обладать маскот будущего. Когда наша команда получит достаточно идей, начнется обучение нейросети.

Следующим шагом будет публикация самых упоминаемых, ярких и необычных предложений. Их представят на наших социальных страницах «Игр Будущего» в формате облака тегов. После чего нейросеть выступит в качестве виртуального арт-директора и предложит свое видение талисмана «Игр Будущего».

Билеты на турнир по фиджитал-спорту «Игры Будущего»

Старт реализации билетной программы «Игр Будущего» 2024 года в Казани запланирован на июль 2023 года.