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15 марта, 19:33

Авторы Palworld жалуются, что заработали слишком много — они не хотят делать ААА-игры

Богдан Виноградов
Корреспондент
Фото PocketPair
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Такуро Мизобе, генеральный директор PocketPair (авторы Palworld) дал интервью, в котором пожаловался на страдания от успеха — дескать, игра заработала десятки миллиардов йен, в то время как ее разработка не стоила и миллиарада (примерно 6,7 миллиона долларов).

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По его словам, они не рассчитывали на такой ажиотаж и не собираются использовать свежеобретенный капитал, чтобы расширять штат — сейчас в студии работают 55 человек. В будущем Pocketpair могут продать, но пока этого не произошло — PocketPair будет и дальше производить мультиплеерные игры.

Источник: app2top
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