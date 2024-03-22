Dragon's Dogma 2 привела геймеров в ярость — оптимизации нет, монетизация есть

Dragon's Dogma 2 собрала восторженные отзывы прессы, а вот игроки остались очень недовольны. Сейчас только 40 процентов из 9323 пользователей оценивают игру положительно, а ранее рейтинг и вовсе скатывался в «красную зону». Что же привело геймеров в ярость? Прежде всего агрессивная монетизация, напоминающая о мобильных играх.

Покупать можно не только предметы, но и возможность возродить персонажа или изменить ему внешность. Не добавили народной любви проблемы с оптимизацией и необходимость вручную удалять сохранения для старта новой игры.

Разработчики пообещали исправить самые серьезные проблемы, заметив при этом, что все «премиумные» предметы можно получить и бесплатно.