Pioner, «Смута» и еще 8 самых ожидаемых российских игр 2024 года

Одна из них выйдет уже завтра, 4 апреля.

В прошлом году вышло множество достойных проектов от российских разработчиков, от Atomic Heart до Warhammer 40 000: Rogue Trader. И в этом году отечественные студии не собираются сбавлять темпа. Собрали десять российских игр, выхода которых стоит ждать до конца 2024 года.

1. «Смута»

Дата выхода: 4 апреля 2024 года

Фото Смута

Да, «Смута» действительно существует. Это доказывают и недавно выпущенное демо, и слитый на торренты билд. И пока игру можно охарактеризовать как «сомнительно, но окей», ведь шикарные виды Москвы соседствуют с плохой оптимизацией и дерганными анимациями.

Однако причин ждать проект все еще хватает. Достаточно сказать, что это первая масштабная экшен-RPG про Смутное время на Руси. Разработчики обещают проработанный геймплей с механиками стелса и дипломатии, встречи с историческими личностями, вариативность, сражения на уровне «Ведьмака 3». Кроме того, итоговый результат получится оценить уже завтра.

2. Indika

Дата выхода: 1-й квартал 2024 года

Фото Indika

События небольшого хоррора Indika разворачиваются в альтернативной России XIX века. Одержимая дьяволом монахиня отправляется к мудрому старцу за помощью. На пути к цели ей придется решать головоломки, бороться с голосами в голове и скрытно обходить противников, поскольку вера запрещает драться.

Трейлер и показанные кадры рисуют мрачное приключение с нотками сюрреализма. Сюжет затрагивает такие серьезные темы, как смысл жизни, поиск собственного пути и самого себя, место религии в жизни человека. Недаром разработчики из небольшой студии Odd Meter говорят, что делают упор на психологизм и личные переживания героини.

3. Pine Harbor

Дата выхода: апрель 2024 года

Фото Pine Harbor

Авторы Pine Harbor явно вдохновлялись такими культовыми хоррорами, как Resident Evil и Silent Hill. Протагонисту необходимо раскрыть пугающую тайну небольшого рыбацкого городка, пострадавшего от непонятной катастрофы. Для этого придется крафтить снаряжение, пополнять арсенал и сражаться с монстрами.

Кроме открытого мира обещают добавить мрачную атмосферу и систему расчленения. Проект изначально планировал выйти в декабре 2023-го, но после не очень приятных оценок демоверсии релиз был перенесен. Хочется верить, что дополнительное время положительно скажется на качестве игры.

4. Warhammer 40,000: Space Marine 2

Дата выхода: 9 сентября 2024 года

Фото Warhammer 40,000: Space Marine 2

Поклонники оригинала ждут от второй части эпичного экшена, кровавых сражений и суровой брутальности вселенной Warhammer. По структуре это линейная игра, делающая упор на постановку и масштаб. Для этого авторы не поскупились на монументальное окружение, яркие спецэффекты и масштабные разрушения.

В уничтожении тиранидов и создании хаоса вокруг помогает разнообразный арсенал, состоящий из клинков, автоматов, реактивного ранца и прочих смертельно опасных штук. И все это завернуто в мощный сюжет с высокими ставками и более яркой картинкой. При этом понять, что тут происходит и кто кого уничтожает сможет не только фанат «Вахи», но и новичок.

5. Broken Veil

Дата выхода: октябрь 2024 года

Фото Broken Veil

Любят отечественные разработчики жанр хоррора. Вот Broken Veil выполнен в весьма мрачной стилистике и рассказывает такую же жуткую историю. Геймплейно платформер похож на Little Nightmares, но только в постсоветском сеттинге с грязными улочками, канализациями и пугающими больницами.

В роли маленького мальчика игроки отправляются на поиски своей мамы. Дело осложняется тем, что герой страдает от расстройства, из-за которого лица людей выглядят как гримасы чудовищ. Из-за проблем с финансированием разработка уже замораживалась, но теперь, кажется, проект точно дойдет до релиза.

6. Pioner

Дата выхода: 2024 год

Фото Pioner

Шутер от первого лица Pioner вновь окунет геймеров в так хорошо знакомый постсоветский сеттинг. Происходящее чем-то напоминает S.T.A.L.K.E.R.: персонажи попадают на остров, наполненный агрессивными мутантами, непредсказуемыми аномалиями и неприветливыми фракциями.

Главная фишка кроется в том, что в одной половине острова игроков ждет одиночная сюжетная кампания, а в другой — многопользовательский контент с PVP, рейдами и гриндом. Всего на прохождение тайтла потребуется 15-20 часов, а создается все в сотрудничестве с корпорацией Tencent.

7. «Лихо Одноглазое»

Дата выхода: 2024 год

Фото Лихо Одноглазое

Известная по хитовой «Черной книге» пермская студия Morteshka работает над новым хоррором от первого лица. Как и прошлое их творение, «Лихо Одноглазое» вдохновлено народным фольклором и сказками. Главный герой отправляется за «лихом» не подозревая, что путешествие сильно изменит его жизнь.

В игре будут мрачные локации, сложные головоломки, уникальные механики и необычный стиль повествования. А вот сражений с врагами не ожидается, поэтому из развлечений остаются исследование черно-белого мира и бегство от сказочных монстров. В любом случае захватывающий опыт гарантирован.

8. «Сказки Старой Руси»

Дата выхода: 2024 год

Фото Сказки Старой Руси

Студия 1C Game Studios работает сразу над несколькими проектами по мотивам книг «Сказки Старой Руси». В них будут сочетаться элементы славянской мифологии и русских сказок. Выход первой части линейки ожидается уже в 2024-м.

Это карточный рогалик, в котором Василиса Премудрая путешествует, собирает мощную колоду и сражается с разными чудовищами при помощи способностей, представленных в виде карт. Из других достоинств выделяются сеттинг, приятная музыка и яркий визуал, созданный с оглядкой на советскую мультипликацию.

9. Selfoss

Дата выхода: 2024 год

Фото Selfoss

В Selfoss игроки столкнутся с необычной вариацией постапокалипсиса. Здесь люди поклоняются китам, а местность вокруг затоплена водой, в которой обитают различные создания. И в этом мире доведенный до отчаяния протагонист сражается с монстрами, решает головоломки и спасает величественных существ.

Разработка Selfoss затянулась на несколько лет, но все же релиз ожидается в 2024-м. Геймерам обещали продуманный геймплей, мрачный визуал со смешением элементов исландской и славянской мифологии, философский сюжет.

10. Hail to the Rainbow

Дата выхода: 2024 год

Фото Hail to the Rainbow

Hail to the Rainbow — это научно-фантастическая адвенчура с элементами шутера и хоррора. Мальчик Игнат живет в мире, где царит упадок и безысходность, а власть в руках жестокого тирана. Ради выживания придется сражаться с солдатами и роботами, а также решить разнообразные головоломки и загадки.

Проект выделяется атмосферой мрачного будущего, крутой графикой, продуманным геймплеем, интересными заданиями и сложной боевкой. Учитывая, что над игрой работает один человек, все материалы выглядят более чем достойно.