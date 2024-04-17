Что такое Content Warning

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1 апреля в Steam вышел Content Warning — кооперативный хоррор, в котором вместе с компанией друзей и единомышленников предстоит отправиться в логово монстров и снять там вирусный ролик для социальных сетей.
Что из себя представляет игра и получилось ли у нее внести в формулу Lethal Company что-то новое и «превзойти своего учителя»? Сейчас расскажем.
Перед началом игры стоит удостовериться в том, что ее потянет ваш ПК.
Минимальные системные требования:
ОС: Win 10 (игра запустится только на 64-битных системах)
Процессор: Intel Core i5 @ 2.5 GHz
Оперативная память: 8 Гб ОЗУ
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD R9 380
DirectX: версии 11
Сеть: широкополосное подключение к интернету
Место на диске: 4 Гб
Рекомендованные системные требования:
ОС: Win 11 (игра запустится только на 64-битных системах)
Процессор: Intel Core i5 @ 3.0 GHz или AMD Ryzen 5
Оперативная память: 16 Гб ОЗУ
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или AMD RX 470
DirectX: версии 12
Сеть: широкополосное подключение к интернету
Место на диске: 6 Гб
Игра доступна в российском Steam. Стоимость Content Warning — 320 рублей.
В Content Warning игрокам предстоит взять на себя роль бесстрашных исследователей паранормальных явлений, готовых рисковать жизнью ради славы на местном аналоге YouTube — Спуктьюбе. Вместе с командой от двух до четырех человек вам предстоит спуститься в батискафе до неизведанных недр и заснять там как можно больше страшных и паранормальных явлений.
После того как съемки будут завершены, вам нужно вернуться в батискаф и отправиться наверх, чтобы загрузить свое видео в социальную сеть и «порадоваться» своей новообретенной популярности.
С каждой вылазки игроки получают деньги, которые можно потратить на новое оборудование для исследования неизвестности.
Козырем Content Warning является съемка роликов, которые можно не только загружать на Спуктьюб, но и на свой собственный ПК.
Чтобы это сделать, достаточно выбраться живыми из подземелий, выгрузить видео на Спуктьюб, а после нажать на кнопку «Сохранить на рабочем столе». Так у вас появится возможность прославиться и во внутриигровом мире, и в реальном.
Еще одним плюсом можно назвать местную физику персонажей и предметов. Из-за ее особенностей, из-за того что игра еще довольно сырая (да, здесь это вполне можно считать за плюс), иногда получается заснять очень смешные видеоотрывки, ведь персонажи и монстры при столкновениях могут совершать акробатические кульбиты похлеще профессиональных спортсменов. Это не помогает хоррор-атмосфере, но очень здорово веселит и работает на разнообразие.
Content Warning выглядит очень сырой. Контенту в игре не хватает разнообразия, поэтому ее нельзя советовать тем, кто хочет играть в нее больше пары вечеров. В этом случае игре помогут только постоянные обновления от разработчиков.
Уже менее крупным, но все еще важным минусом является очень скудная кастомизация. Игроки могут настроить мордашку своего персонажа и выбрать ее цвет, но на этом все. Очень не хватает какой-нибудь одежды, головных уборов или уникальных предметов для исследования пещер.
Это очень помогло бы разнообразить игру, плюс правильная прогрессия в получении этих предметов могла бы надолго продлить ей жизнь — главное, чтобы все украшения не стали со временем платной функцией.
1. Не играйте в одиночку! Делать этого не стоит не только из-за того, что игра под это попросту не заточена. Это будет невыносимо скучно.
Соберите компанию из трех товарищей или хотя бы одного друга и отправляйтесь исследовать подземелья в поисках популярности. На крайний случай вы можете объединиться со случайными игроками — такая функция в Content Warning присутствует, и использовать ее можно прямо из главного меню.
2. Сразу распределите свои обязанности — камеру в игре можно взять только одну, а это значит, что другим придется заняться чем-то другим. Освещайте вашей группе путь, таскайте с собой дефибриллятор или просто запоминайте дорогу до батискафа — у каждого должна быть своя обязанность.
3. Бездна, в которую отправляются игроки, представляет собой лабиринт из строений и заводов, в которых очень легко заблудиться, поэтому лучше иметь при себе друга, отлично ориентирующегося на местности.
В противном случае бродить в темноте придется очень долго, и не факт, что вы вообще сможете выбраться оттуда в целости и сохранности.
4. Держитесь вместе. Не стоит расходиться по разным углам в поисках паранормальщины, ведь только у одного из вас есть камера.
5. Слушайте друг друга, будьте рядом и не забывайте веселиться — это главный совет для тех, кто хочет поиграть в Content Warning.
Нет. Пока. Не прошло и месяца с релиза игры, поэтому пока рано называть ее «убийцей Lethal Company». Однако CW выгодно отличается даже сейчас.
Обновления, добавляющие новый контент, монстров и подземелья; более обширное использование тематики соцсетей и видеохостингов; возможные коллаборации с создателями видео и блогерами — все это смогло бы превратить игру в настоящий сервис, к которому будет приятно возвращаться.
Все здесь будет зависеть исключительно от разработчиков — будет ли это настоящим долгоиграющим проектом либо останется развлечением на пару вечеров, паразитирующим на успешной концепции. Только время покажет.