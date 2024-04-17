Что такое Content Warning — игра напоминает Lethal Company

Идеальная кооперативная игра последнего времени.

1 апреля в Steam вышел Content Warning — кооперативный хоррор, в котором вместе с компанией друзей и единомышленников предстоит отправиться в логово монстров и снять там вирусный ролик для социальных сетей.

Первый день с релиза игра была абсолютно бесплатной — это не только положительно сказалось на рекламе проекта, но и помогло Content Warning выбраться в топы скачиваний Steam. Однако даже после того, как игра стала платной, ее все еще охотно покупают и не менее охотно проводят в ней время.

Фото Content Warning.

Что из себя представляет игра и получилось ли у нее внести в формулу Lethal Company что-то новое и «превзойти своего учителя»? Сейчас расскажем.

Системные требования Content Warning

Перед началом игры стоит удостовериться в том, что ее потянет ваш ПК.

Минимальные системные требования:

Рекомендованные системные требования:

Можно ли купить игру в России

Игра доступна в российском Steam. Стоимость Content Warning — 320 рублей.

Что такое Content Warning

В Content Warning игрокам предстоит взять на себя роль бесстрашных исследователей паранормальных явлений, готовых рисковать жизнью ради славы на местном аналоге YouTube — Спуктьюбе. Вместе с командой от двух до четырех человек вам предстоит спуститься в батискафе до неизведанных недр и заснять там как можно больше страшных и паранормальных явлений.

Фото Content Warning.

После того как съемки будут завершены, вам нужно вернуться в батискаф и отправиться наверх, чтобы загрузить свое видео в социальную сеть и «порадоваться» своей новообретенной популярности.

Фото Content Warning.

С каждой вылазки игроки получают деньги, которые можно потратить на новое оборудование для исследования неизвестности.

Плюсы Content Warning

Козырем Content Warning является съемка роликов, которые можно не только загружать на Спуктьюб, но и на свой собственный ПК.

Чтобы это сделать, достаточно выбраться живыми из подземелий, выгрузить видео на Спуктьюб, а после нажать на кнопку «Сохранить на рабочем столе». Так у вас появится возможность прославиться и во внутриигровом мире, и в реальном.

Фото Content Warning.

Еще одним плюсом можно назвать местную физику персонажей и предметов. Из-за ее особенностей, из-за того что игра еще довольно сырая (да, здесь это вполне можно считать за плюс), иногда получается заснять очень смешные видеоотрывки, ведь персонажи и монстры при столкновениях могут совершать акробатические кульбиты похлеще профессиональных спортсменов. Это не помогает хоррор-атмосфере, но очень здорово веселит и работает на разнообразие.

Фото Content Warning.

Минусы Content Warning

Content Warning выглядит очень сырой. Контенту в игре не хватает разнообразия, поэтому ее нельзя советовать тем, кто хочет играть в нее больше пары вечеров. В этом случае игре помогут только постоянные обновления от разработчиков.

Фото Content Warning.

Уже менее крупным, но все еще важным минусом является очень скудная кастомизация. Игроки могут настроить мордашку своего персонажа и выбрать ее цвет, но на этом все. Очень не хватает какой-нибудь одежды, головных уборов или уникальных предметов для исследования пещер.

Фото Content Warning.

Это очень помогло бы разнообразить игру, плюс правильная прогрессия в получении этих предметов могла бы надолго продлить ей жизнь — главное, чтобы все украшения не стали со временем платной функцией.

Советы для новичков в Content Warning

1. Не играйте в одиночку! Делать этого не стоит не только из-за того, что игра под это попросту не заточена. Это будет невыносимо скучно.

Соберите компанию из трех товарищей или хотя бы одного друга и отправляйтесь исследовать подземелья в поисках популярности. На крайний случай вы можете объединиться со случайными игроками — такая функция в Content Warning присутствует, и использовать ее можно прямо из главного меню.

Фото Content Warning.

2. Сразу распределите свои обязанности — камеру в игре можно взять только одну, а это значит, что другим придется заняться чем-то другим. Освещайте вашей группе путь, таскайте с собой дефибриллятор или просто запоминайте дорогу до батискафа — у каждого должна быть своя обязанность.

Фото Content Warning.

3. Бездна, в которую отправляются игроки, представляет собой лабиринт из строений и заводов, в которых очень легко заблудиться, поэтому лучше иметь при себе друга, отлично ориентирующегося на местности.

В противном случае бродить в темноте придется очень долго, и не факт, что вы вообще сможете выбраться оттуда в целости и сохранности.

Фото Content Warning.

4. Держитесь вместе. Не стоит расходиться по разным углам в поисках паранормальщины, ведь только у одного из вас есть камера.

Фото Content Warning.

5. Слушайте друг друга, будьте рядом и не забывайте веселиться — это главный совет для тех, кто хочет поиграть в Content Warning.

Content Warning лучше Lethal Company?

Нет. Пока. Не прошло и месяца с релиза игры, поэтому пока рано называть ее «убийцей Lethal Company». Однако CW выгодно отличается даже сейчас.

Фото Content Warning.

Обновления, добавляющие новый контент, монстров и подземелья; более обширное использование тематики соцсетей и видеохостингов; возможные коллаборации с создателями видео и блогерами — все это смогло бы превратить игру в настоящий сервис, к которому будет приятно возвращаться.

Фото Content Warning.

Все здесь будет зависеть исключительно от разработчиков — будет ли это настоящим долгоиграющим проектом либо останется развлечением на пару вечеров, паразитирующим на успешной концепции. Только время покажет.