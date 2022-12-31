Чемпионат России по ВМХ в 2023 году пройдет в Екатеринбурге и Саранске, по маунтинбайку — в Миассе

Федерация велосипедного спорта России рассказала о планах на 2023 год. В организации опубликовали даты и места проведения чемпионатов России в следующем году. Маунтинбайк, кросс-кантри: Миасс, Челябинская область, горнолыжный курорт «Солнечная долина», 15-16 июля. ВМХ-фристайл, «парк»: Екатеринбург 18-19 августа. ВМХ-рейс: Саранск, 25-26 августа. Шоссе: Москва (Крылатское) и Московская область 21-25 июня. Первый чемпионат России в 2023-м — на треке, начнется в Санкт-Петербурге уже 18 января.