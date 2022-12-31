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Маунтинбайк

Сегодня, 13:14

Чемпионат России по ВМХ в 2023 году пройдет в Екатеринбурге и Саранске, по маунтинбайку — в Миассе

Иван Шитик
Корреспондент
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Федерация велосипедного спорта России рассказала о планах на 2023 год. В организации опубликовали даты и места проведения чемпионатов России в следующем году.

Маунтинбайк, кросс-кантри: Миасс, Челябинская область, горнолыжный курорт «Солнечная долина», 15-16 июля.

ВМХ-фристайл, «парк»: Екатеринбург 18-19 августа.

ВМХ-рейс: Саранск, 25-26 августа.

Шоссе: Москва (Крылатское) и Московская область 21-25 июня.

Первый чемпионат России в 2023-м — на треке, начнется в Санкт-Петербурге уже 18 января.

Источник: https://fvsr.ru/press/news/221231-nasi-plany-na-2023
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