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Сегодня, 21:15

Безрукий велосипедист рассказал о своем отношении к подаренным на чемпионате мира наручным часам

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Рикардо Тен.
Фото AFP
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Паравелогонщик Рикардо Тен из Испании рассказал «СЭ», что не считает оскорбительным подарок от организаторов чемпионата мира в Глазго. За успехи на соревнованиях Тену вручили наручные часы от спонсора. При этом у спортсмена по локоть отсутствуют обе руки. Это следствие несчастного случая: в детстве Рикардо коснулся высоковольтной линии передач и получил ожоги 75 процентов тела.

— В Глазго вам вручили наручные часы за успехи на чемпионате мира. Многим этот момент показался нелепым. Что вы чувствовали в тот момент?

— Я понимаю, что некоторые восприняли это как оскорбление. Но правда в том, что они это делают зря. Одним из главных спонсоров этого суперсобытия, чемпионата мира по велоспорту, была выпущена ограниченная серия часов, только для победителей. Получить такой памятный подарок было для меня гордостью. И я очень удивлен, что люди восприняли это как насмешку, тогда как для меня самого все выглядит наоборот.

— Не считаете ли вы, что организаторы должны были подарить более подходящий подарок?

— Не думаю, что им нужно было дарить другое. Спонсор — очень известный бренд часов, и, повторюсь, я горжусь тем, что могу иметь в своем распоряжении эти часы, которые по сути означают мое звание чемпиона мира. Таких нет у многих звезд велоспорта, традиционного велоспорта, так скажем. Это очень хороший подарок. Это очень сентиментально, в том числе потому, что это был инклюзивный чемпионат мира, в котором нам можно было участвовать в соревнованиях вместе с другими, «обычными», велосипедистами.

— Получали ли вы после этого какие-то сообщения от Международного союза велосипедистов? Возможно, были обращения от часовых компаний?

— Нет, ко мне никто не обращался из UCI, и я не считаю это необходимым. И нет, никакая марка часов после этого анекдота тоже со мной не связывалась. Но теперь, когда я иду по улице, все спрашивают меня: «Который час?» — сказал Тен «СЭ».

Паравелогонщик Рикардо Тен и&nbsp;его приз. Многие возмутились, что безрукому велогонщику вручили наручные часы. Что думает сам спортсмен?

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