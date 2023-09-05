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Велоспорт

Сегодня, 19:17

Россиянин Власов занял пятое место на 10-м этапе «Вуэльты»

Алина Савинова
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Российский велогонщик Александр Власов, представляющий команду Bora-Hansgrohe, финишировал пятым на 10-м этапе многодневки «Вуэльта Испании».

Этап выиграл итальянец Филиппо Ганна из Ineos Grenadiers, который преодолел дистанцию в 25,8 км за 27 минут 39 секунд. Второе время показал Ремко Эвенепул из Бельгии (Soudal Quick-Step, +16). Третий результат у словенца Приможа Роглича (Jumbo-Visma, +0.36). Власов уступил победителю гонки 52 секунды.

В общем зачете лидирует американец Сепп Кусс с общим временем 35 часов 52 минуты 38 секунд. Власов расположился на 10-й строчке, его отставание от лидера составляет 3 минуты 14 секунд.

Гонка проходит с 26 августа по 17 сентября в рамках Мирового тура UCI 2023. Кроме Испании маршрут затрагивает дороги Андорры и Франции.

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