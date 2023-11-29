МОК утвердил смену гражданства трех российских спортсменов

Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс сообщил, что МОК утвердил смену гражданства трех представлявших Россию спортсменов.

«МОК сегодня утвердил изменение национальности девяти атлетов перед Олимпиадой в Париже. Среди них велогонщик Михаил Яковлев — из России в Израиль, борец Георгий Тибилов — из России в Сербию, велогонщица Валерия Любимова — из России во Францию», — приводит слова Адамса РИА Новости.

23-летний Яковлев является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года в кейрине. 19-летняя Любимова выступает в соревнованиях по BMX-фристайлу. 23-летний Тибилов — борец вольного стиля, бронзовый призер чемпионатов мира и Европы.