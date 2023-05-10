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Велоспорт

Сегодня, 15:40

Собака сбила одного из лидеров зачета велогонки «Джиро д'Италия» Эвенепула

Виталий Косик
Корреспондент
Ремко Эвенепул.
Фото AFP
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Собака, выбежавшая на трассу, стала причиной падения бельгийского велогонщика Ремко Эвенепула, который является лидером зачета велогонки «Джиро д'Италия».

Как сообщает France Press, инцидент произошел за 153 км до финиша 5-го этапа «Джиро д'Италия-2023».

Бельгиец ехал вместе со своими товарищами по команде Soudal Quick-Step по скользкому из-за дождя асфальту. В это время собака почти перешла дорогу, но затем ринулась на пелотон, задев спортсмена.

По итогам инцидента Эвенепул встал, показал в камеру большой палец и продолжил гонку.

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