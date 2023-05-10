Собака сбила одного из лидеров зачета велогонки «Джиро д'Италия» Эвенепула

Сегодня, 15:40
Собака, выбежавшая на трассу, стала причиной падения бельгийского велогонщика Ремко Эвенепула, который является лидером зачета велогонки «Джиро д'Италия».
Как сообщает France Press, инцидент произошел за 153 км до финиша 5-го этапа «Джиро д'Италия-2023».
Бельгиец ехал вместе со своими товарищами по команде Soudal Quick-Step по скользкому из-за дождя асфальту. В это время собака почти перешла дорогу, но затем ринулась на пелотон, задев спортсмена.
По итогам инцидента Эвенепул встал, показал в камеру большой палец и продолжил гонку.