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Сегодня, 10:21

Во время велогонки в Сергиевом Посаде умер один из участников

Иван Торопцев
Корреспондент
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Во время любительской велогонки Cyclingrace-2023 в Сергиевом Посаде умер один из участников, сообщает пресс-служба соревнований.

«Во время гонки умер один из участников. Ему стало плохо, были приняты все необходимые меры со стороны скорой, но спасти мужчину не удалось. Все требуемые документы для допуска к старту гонщиком были предоставлены — однако организм не справился с нагрузкой. Приносим глубокие соболезнования семье и близким», — говорится в заявлении Cyclingrace.ru.

Велогоночные соревнования в Сергиевом Посаде в рамках серии любительских велогонок Cyclingrace-2023 проходили с 17 по 18 июня, в турнире приняли участие около 600 человек.

Источник: https://t.me/cyclingrace/884
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