Велогонщица Забелинская: «В России я не чувствовала большой ответственности за страну — не ощущала особой помощи от нее»

43-летняя велогонщица Ольга Забелинская, выигравшая золото Азиатских игр за Узбекистан, в интервью «СЭ», рассказала об ощущениях от победы.

— В 43 выиграть золото Азиады — что это для вас значит?

— Эта медаль действительно очень много для меня значит. На предыдущие игры 2018 года меня в последний момент не допустили, так как я только начала выступать за Узбекистан и еще не выдержала трехлетний карантин. Поэтому эти игры были для меня первыми и, скорее всего, единственными. Из-за того, что их отложили на год из-за ковида, шансов на участие и победу становилось еще меньше. В конце прошлого сезона я вообще всерьез думала над тем, что пора заканчивать крутить педали и заняться уже чем-то посерьезнее (смеется).

— Значит ли эта победа, что мы вас ждем в Париже?

— Вообще знаете, мне хочется добавить важную вещь насчет значимости. Выступая за Россию, я не чувствовала большой ответственности за страну, так же как и не ощущала особой помощи от страны для подготовки. Выступала в большей степени для себя, удовлетворить личные амбиции, и, если бы не получилось показать высокий результат, я бы не сильно расстроилась.

Сейчас же, выступая за Узбекистан, я вижу, как переживают за результаты спортсменов все, начиная с руководителей республики, не говоря уже про мощнейшую финансовую поддержку. И победа уже расценивается не как личная, а общая. Правда, и ответственность зашкаливает. Не победить было просто нельзя. И поэтому к Парижу я готовлюсь, конечно!

Забелинская завоевала две бронзы и одно серебро на Олимпиадах за сборную России, но в 2018-м сменила спортивное гражданство.