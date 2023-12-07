Чемпионка России по велоспорту на треке Ростовцева получила нейтральный статус

Чемпионка России по велоспорту на треке Мария Ростовцева получила нейтральный статус Международного союза велосипедистов (UCI), сообщает RT.

Ранее такой же статус получил ее супруг — чемпион Европы по велотреку Сергей Ростовцев.

Ранее UCI присвоил нейтральный статус 40 россиянам. UCI также отказал в получении нейтрального статуса четырем россиянам: Алексею Обыденнову, Анастасии Войновой, Марии Новолодской и Даниле Бурлакову.

Ранее в Федерации велоспорта России заявили «СЭ», что могут сохранить отношения со сменившими гражданство спортсменами.