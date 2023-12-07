Чемпионка России по велоспорту на треке Ростовцева получила нейтральный статус

Сегодня, 16:34
Чемпионка России по велоспорту на треке Мария Ростовцева получила нейтральный статус Международного союза велосипедистов (UCI), сообщает RT.
Ранее такой же статус получил ее супруг — чемпион Европы по велотреку Сергей Ростовцев.
Ранее UCI присвоил нейтральный статус 40 россиянам. UCI также отказал в получении нейтрального статуса четырем россиянам: Алексею Обыденнову, Анастасии Войновой, Марии Новолодской и Даниле Бурлакову.
Ранее в Федерации велоспорта России заявили «СЭ», что могут сохранить отношения со сменившими гражданство спортсменами.