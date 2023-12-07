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Сегодня, 16:34

Чемпионка России по велоспорту на треке Ростовцева получила нейтральный статус

Руслан Минаев
Велогонщица Мария Ростовцева.
Мария Ростовцева.
Фото из соцсетей Марии Ростовцевой
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Чемпионка России по велоспорту на треке Мария Ростовцева получила нейтральный статус Международного союза велосипедистов (UCI), сообщает RT.

Ранее такой же статус получил ее супруг — чемпион Европы по велотреку Сергей Ростовцев.

Ранее UCI присвоил нейтральный статус 40 россиянам. UCI также отказал в получении нейтрального статуса четырем россиянам: Алексею Обыденнову, Анастасии Войновой, Марии Новолодской и Даниле Бурлакову.

Ранее в Федерации велоспорта России заявили «СЭ», что могут сохранить отношения со сменившими гражданство спортсменами.

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