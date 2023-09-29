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Прыжки в воду

Сегодня, 11:20

Baza: мошенники обманули чемпионку Европы и России по прыжкам в воду Тимошинину на миллион рублей

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Чемпионка Европы и России по прыжкам в воду Светлана Тимошинина стала жертвой мошенников, сообщает Telegram-канал Baza.

По сведениям источника, телефонные мошенники связались с Тимошининой, представившись президентом Российской федерации прыжков в воду. Мужчина приказал ей слушаться «сотрудников ФСБ» и сообщил, что злоумышленники получили доступ к ее деньгам, поэтому нужно отправить их на безопасный счет.

В результате обмана Тимошинина потеряла более миллиона рублей.

50-летняя Тимошинина является трехкратной чемпионкой Европы (1993, 1999, 2000), двукратным призером чемпионатов мира (2001, 2003) и участницей трех Олимпиад (1996, 2000, 2004).

Источник: https://t.me/bazabazon/21804
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