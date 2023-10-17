Бывший член сборной России по прыжкам в воду Повзнер вернулся в Канаду

Президент Федерации прыжков в воду Московской области Эдуард Феоктистов сообщил, что выступавший за сборную России на чемпионате Европы-2021 Виктор Повзнер вернулся в Канаду.

«Виктор вернулся в Канаду. Он учится в Америке и является обладателем двух паспортов: российского и канадского. В данный момент Виктор принял решение жить в Канаде, но от российского гражданства он не отказывался», — приводит ТАСС слова Феоктистова.

В 2018 году Повзнер выиграл юниорский чемпионат мира в синхронных прыжках с трамплина в составе национальной команды Канады. В 2021 году он выступал за Россию и занял 13-е место на чемпионате Европы в Будапеште в прыжках с метрового трамплина. На летнем чемпионате Канады 2023 года по прыжкам в воду спортсмен завоевал два «золота» в прыжках с метрового и трехметрового трамплинов.

Российские пловцы были отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года. 4 сентября 2023-го Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) разрешила спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в индивидуальных стартах в нейтральном статусе. Однако россиянам будет запрещено участвовать в пресс-конференциях и давать интервью каким-либо СМИ во время соревнований.