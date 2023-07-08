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Прыжки в воду

Сегодня, 17:22

Дружинин прокомментировал возможное участие российских прыгунов в воду в Азиатских играх

Виктория Кравченко
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Президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин прокомментировал информацию о допуске Олимпийским советом Азии спортсменов из России на Азиатские игры 2023 года.

«С точки зрения практики нам было бы это интересно. Олимпийский совет Азии также солидарен с требованиями МОК, поэтому там есть различные нюансы. Любая декларация политического характера — это нарушение российского законодательства. С правовой точки зрения я не уверен, что у нас это может получиться. В том числе и с идеологической точки зрения (участие без флага и гимна).

В любом случае мы будем ориентироваться на мнение ОКР, на следующей неделе будет исполком. Будем советоваться, какие варианты у нас есть, но основной тезис — это будет проблематично», — цитирует Дружинина Metaratings.ru.

Азиатские игры пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.

Источник: https://metaratings.ru/news/stanislav-druzhinin-reshenie-ob-uchastii-rossiiskikh-prygunov-v-vodu-v-aziatskikh-igrakh-budet-prinyato-sovmestno-s-okr-264556/
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