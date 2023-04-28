Общероссийские антидопинговые правила будет утверждать РУСАДА

Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вместо Минспорта РФ полномочиями по утверждению общероссийских антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

Необходимость его принятия была обусловлена итогами проведенного Всемирным антидопинговым агентством аудита деятельности РУСАДА, в результате которого было выявлено несоответствие отдельных положений в законодательстве и Всемирном антидопинговом кодексе в части предотвращения допинга в спорте.

Закон был инициирован правительством РФ и вступит в силу через 10 дней после опубликования.