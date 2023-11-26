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Сегодня, 13:15

РУСАДА сообщило о сокращении нарушений антидопинговых правил в легкой атлетике

Андрей Бобков
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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова высказалась о снижении количества нарушений антидопинговых правил в российской легкой атлетике в 2023-м по сравнению с 2022 годом.

«Только четыре нарушения антидопинговых правил выявлено в 2023 году, причем отобрано было более 2 000 проб. В прошлом году у нас было семь случаев нарушений. Сейчас практически конец года, и я надеюсь, что статистика такой у нас и останется. Такая динамика говорит о правильной работе Всероссийской федерации легкой атлетики» , — цитирует Логинову ТАСС.

Также директор РУСАДА отметила, что в 2021 году было зафиксировано 14 таких нарушений.

Источник: ТАСС
РУСАДА
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