РУСАДА сообщило о сокращении нарушений антидопинговых правил в легкой атлетике

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова высказалась о снижении количества нарушений антидопинговых правил в российской легкой атлетике в 2023-м по сравнению с 2022 годом.

«Только четыре нарушения антидопинговых правил выявлено в 2023 году, причем отобрано было более 2 000 проб. В прошлом году у нас было семь случаев нарушений. Сейчас практически конец года, и я надеюсь, что статистика такой у нас и останется. Такая динамика говорит о правильной работе Всероссийской федерации легкой атлетики» , — цитирует Логинову ТАСС.

Также директор РУСАДА отметила, что в 2021 году было зафиксировано 14 таких нарушений.