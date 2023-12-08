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Сегодня, 11:36

В РУСАДА с начала года поступило более 100 запросов на использование запрещенных лекарств

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в ноябре получило от спортсменов семь запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE) для лечения.

«В ноябре в РУСАДА поступило семь запросов на оформление терапевтического использования, три ранее поданных запроса были одобрены», — приводит заявление РУСАДА ТАСС.

За одиннадцать месяцев 2023 года был подан 101 запрос (в ноябре — 7, в октябре — 9, в сентябре — 15, в августе — 7, в июле и июне — по 5, в мае — 13, в апреле — 5, в марте — 21, в феврале — 8, в январе — 6).

Источник: https://tass.ru/sport/19488851
РУСАДА
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