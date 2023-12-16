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Сегодня, 11:36

ВАДА до сих пор не получило от России обязательный взнос за 2023 год

Руслан Минаев
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Во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА) заявили, что до сих пор не получили от России обязательный взнос за уходящий год, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя организации.

Самый большой взнос в организацию за 2023 год внесли США — 3 419 795 долларов.

26 октября министр спорта России Олег Матыцин заявил, что российская сторона готова продолжать выполнять свои обязательства по равнодолевому финансированию ВАДА.

О том, что Россия осталась единственным крупным плательщиком, не оформившим ежегодный взнос в бюджет Всемирного антидопингового агентства, стало известно 21 сентября.

17 ноября в ВАДА заявили, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы.

Источник: ТАСС
ВАДА
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