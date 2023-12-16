ВАДА до сих пор не получило от России обязательный взнос за 2023 год

Допинг
Сегодня, 11:36
Во Всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА) заявили, что до сих пор не получили от России обязательный взнос за уходящий год, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя организации.
Самый большой взнос в организацию за 2023 год внесли США — 3 419 795 долларов.
26 октября министр спорта России Олег Матыцин заявил, что российская сторона готова продолжать выполнять свои обязательства по равнодолевому финансированию ВАДА.
О том, что Россия осталась единственным крупным плательщиком, не оформившим ежегодный взнос в бюджет Всемирного антидопингового агентства, стало известно 21 сентября.
17 ноября в ВАДА заявили, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы.