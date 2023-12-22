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Сегодня, 17:57

В РУСАДА считают, что ITA продолжит расследование допинговых нарушений штангиста Бочкова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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В пресс-службе РУСАДА сообщили, что Международное агентство допинг-тестирования (ITA) после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать на четыре года российского штангиста Родиона Бочкова продолжит расследовать совершенные спортсменом нарушения допинговых правил.

«ITA приостановило расследование обстоятельств нарушения антидопинговых правил Бочковым в 2021 году до тех пор, пока CAS не вынесет свое решение по старой пробе. Но теперь есть все основания полагать, что ITA вернется к нарушению, которое случилось два года назад», — приводит заявление РУСАДА ТАСС.

30-летний Бочков является бронзовым призером чемпионата Европы 2019 года в весовой категории до 109 кг. Также он выиграл серебро на Универсиаде-2017 в весе до 105 кг.

Источник: https://tass.ru/sport/19610229
РУСАДА
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