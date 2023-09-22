Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Допинг
Новости
Статьи
Главная
Допинг

Допинг

Сегодня, 17:12

ВАДА наказало 218 российских спортсменов, основываясь на данных московской лаборатории

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) наказало 218 российских спортсменов на основе данных из московской лаборатории, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

В сентябре сообщалось, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выявило более 100 нарушений антидопинговых правил с начала 2023 года.

В декабре 2019 года ВАДА признало РУСАДА не соответствующим антидопинговому кодексу и запретило спортсменам из России выступать на крупных международных соревнованиях под своим флагом и со своим гимном.

18 сентября этого года сообщалось, что исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства обсудит процесс восстановления статуса соответствия Российского антидопингового агентства кодексу организации. Заседание исполкома состоится 22 сентября в Шанхае.

Источник: ТАСС
ВАДА
РУСАДА
2
0
Читайте также
На Олимпиаде хотят лишить флага еще одну страну. Кто теперь под угрозой?
Россия и Белоруссия не заплатили взнос в ВАДА. Это начало нового конфликта?
Журналисты подняли крик на пресс-конференции Байдена с Зеленским
Ракетный удар по Севастополю. Главное
Французский политик указал на манипуляции главы ЕК вокруг трагедии в Хиросиме
Что нужно знать о формировании и изменении границ: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Ганус: «РУСАДА борется за свою независимость через тернии»
Поляк Банька возглавил ВАДА
Для Родченкова нашли статью
Глава РУСАДА: "Мы отошли от края пропасти"
Возвращать ли медали Сочи-2014?
Кто передал ВАДА допинговую базу?
Мутко - о допинге в спорте
Команда Федорова проиграла «Ладе»
Алексадр Кадейкин назначен капитаном СКА после серии поражений
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Торпедо» Ларионова прервало победную серию
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА проиграл «Динамо» и потерпел четвертое поражение подряд
«Торпедо» Ларионова пока не проигрывает / Первое Зеленое дерби
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Московское «Динамо» по всем статьям переиграло армейцев
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
СКА снова отдал Мичкова в аренду «Сочи»
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Олимпийский комитет России выделил более 120 миллионов рублей на оплату антидопинговых специалистов

В ВАДА заявили о несоответствии РУСАДА антидопинговому кодексу