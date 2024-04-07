В спортивных БАДах снова всплыла «герань». Этот допинг уже вредил Болту, Мусэрскому и Кулижникову

Почему спортсмены не могут отказаться от опасных биодобавок?

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) опубликовало предупреждение о «заражении» допингом предтренировочного шота под названием Optimus pre extreme shot. Употреблявший эту добавку спортсмен сдал положительную пробу на метилгексанамин. Изучения этой добавки в лаборатории выявило высокую концентрацию запрещенного препарата, который не был указан на упаковке. «Выпив всего половину чайной ложки шота, спортсмен получил положительный результат пробы и год дисквалификации», — говорится в сообщении РУСАДА о субстанции, известной под названием «экстракт герани», которая уже более 15 лет является настоящим кошмаром для спортсменов.

Подделанный сертификат

«Экстракт герани» (геранамин) как средство для похудения впервые появился в спортпите OxyElite Pro и Jack3D американского производителя биодобавок USPlabs. С этим зельем пришлось разбираться полиции и судам, поскольку от «герани» пострадали не только спортсмены. Один из потребителей этой добавки умер, а еще нескольким людям пришлось делать пересадку отказавшей печени. А все оттого, что никакой герани в геранамине на самом деле никогда не было — производитель вместе с китайскими поставщиками подделал сертификат, в котором утверждалось: вещество является натуральным порошком из цветочных лепестков. Хотя на самом деле это был стопроцентно синтезированный метилгексанамин (DMAA), который можно считать «дизайнерским наркотиком».

Психостимулятор DMAA известен с конца сороковых, но в спортпит его начали продвигать в нулевых годах нашего века — усилиями химика Патрика Арнольда, который в 2006-м получил тюремный срок за свою роль в скандале с лабораторией BALCO. По своему эффекту метилгексанамин сравним со стимуляторами амфетамином и эфедрином — его прием приводит к увеличению частоты сердечных сокращений и росту артериального давления. В общем, это чистой воды «бодрящий допинг», который влияет на внутренние органы и при регулярном применении крайне опасен. Особенно на фоне больших физических нагрузок. Тем не менее «экстракт герани» получил широкое распространение в биодобавках. На допинг-контроле его выявляют начиная с 2008 года и по сей день. Хотя деятели из USPlabs были осуждены за свои художества еще в 2013-м.

Дмитрий Мусэрский. Фото Констадин Андонов

Что касается инцидентов со звездами спорта и метилгексанамином, то можно отметить российского волейболиста Дмитрия Мусэрского, в 2021 году получившего девять месяцев дисквалификации из-за реанализа допинг-пробы 2013 года. Этот спортсмен заявил, что допинг мог попасть в его организм не через биологические добавки, а через выпечку — торт или кекс. Также необычную причину озвучил конькобежец-спринтер Павел Кулижников. Этот россиянин в 2012 году сдал положительный тест на DMAA во время юниорского чемпионата мира в Обихиро (Япония) и получил за это двухлетнюю дисквалификацию. Павел уверял, что «экстракт герани» содержался в энергетическом напитке, который он купил, чтобы утолить жажду. В том же 2012-м на метилгексанамине во время финала Кубка Гагарина погорел хоккеист омского «Авангарда» Антон Белов. Тогда он отделался трехмесячной дисквалификацией. Но через шесть лет допинговое прошлое стало причиной исключения Антона из заявки на Олимпиаду-2018.

Не менее удивительной оказалась история с олимпийской чемпионкой в лыжных гонках Эви Захенбахер-Штеле из Германии, которая после перехода в биатлон почти сразу сдала положительный текст на DMAA. Причем случилось это время Олимпиады-2014 в Сочи. Сначала Штеле говорила, что во всем виноват китайский чай, который она купила в обычном магазине, а потом — что допинг содержался в «загрязненном» энергетическом батончике. В итоге факт непредумышленного употребления допинга доказать не удалось, Эви получила два года дисквалификации и завершила карьеру.

«Герань» также стоила золотой олимпийской медали легендарному Усэйну Болту. Правда, в результате перепроверки допинг-проб с Олимпиады-2008 этот препарат обнаружился не у великого ямайца, а у его напарника по эстафете Несты Картера. Если дело тут тоже было в биодобавках, то Картер стал одним из первых клиентов спортпита USPlabs. Хотя не исключено, что производители «экстракта» с конца нулевых пихали его в напитки и в разнообразную еду почти без разбора. Что превращало ситуацию с поиском этого допинга в лотерею. Известно более 200 наименований продукции, которая содержит DMAA примерно в 20 соединениях. Вся она является нелегальной, но уследить за ее распространением невозможно.

В случае с большим спортом положительные допинг-пробы на метилгексанамин — необязательно результат пофигизма спортсменов, которые не вникают в состав биодобавок и спортпита. Считается, что до 10 процентов всех допинговых инцидентов происходят по вине производителей БАДов, которые не раскрывают потребителям точного состава своей продукции. Но если заранее проверять химический состав всех препаратов — не хватит никаких денег. Спортсмену можно попытаться доказать свою невиновность, если оставлять одну невскрытую упаковку из каждой партии добавок и по одной капсуле (таблетке) на дне каждой использованной баночки. Нюанс в том, что подобная стратегия — дополнительная финансовая нагрузка, плюс хранить это необходимо в полном порядке в течение десяти лет. Ну и, конечно, не забывать вносить эти БАДы в протоколы допинг-контроля, желательно вместе с названием производителя, номером партии и прочими данными для «опознания».

Фото Global Look Press

Почему спортсмены не отказываются от БАДов?

Сегодня БАДы, случайно или намеренно загрязненные допингом, фигурируют чуть ли не в каждом втором деле со «спортивной химией». На сайтах почти всех национальных антидопинговых агентств есть предупреждения: к добавкам надо относиться с величайшей осторожностью, а по возможности вообще отказаться от их использования. Тем не менее подавляющее большинство атлетов — от любителей до великих чемпионов — так или иначе употребляют спортпит. Зачем же они так рискуют?

Эти резоны в одной из своих лекций объяснял один из самых известных российских специалистов по вспомогательным препаратам Сергей Португалов (впоследствии пожизненно дисквалифицированный за участие в схемах Григория Родченкова). «У одного моего знакомого врача был очень хороший тезис, — рассказывал Португалов. — К нему приходил спортсмен и просил: «Что-то мне совсем плохо, помоги». А врач рекомендовал: «Иди на рынок, купи изюм, курагу, зелень. И все будет хорошо». У меня тогда работала специалист по питанию, и я ее попросил посчитать, сколько надо съесть зелени и овощей, чтобы возместить потери организма в результате тренировок. И она выяснила, что при одной полуторачасовой нагрузке в средней зоне пульса уходит сколько веществ, сколько содержится в трех с половиной кило зелени. В состоянии ли спортсмен съедать столько каждый день?»

Витамины, минералы, ферменты, белки, БАДы, спортпит — все эти субстанции в спорте принято противопоставлять «фарме». Дескать, сбалансированное питание — это достойный метод подготовки к соревнованиям, а лекарства для улучшения результатов — допинг и мошенничество. Хотя грань между немедицинскими препаратами, которые улучшают обмен веществ, и забористыми лекарствами из аптеки зачастую неочевидна. Считается, что в добавках содержание «активных веществ» кратно меньше, чем в «химии». Но вопрос в том, что это за вещества.

Например, в 2015 году ВАДА неожиданно внесло в запрещенный список неорганический микроэлемент кобальт. Он был объявлен «активатором гипоксия-индуцируемого фактора» — то есть субстанция якобы улучшает выносливость и является природным заменителем эритропоэтина. После этого атлеты один за другим начали попадаться на содержащем кобальт цианокобаламине (витамине B12), что ставило борцов за чистый спорт в идиотское положение.

В итоге кобальт в составе витамина (как и органическую разновидность этого вещества) разрешили. Но под ударом оказался популярный в России мультивитаминный комплекс «Компливит», который использовался в национальных сборных со второй половины семидесятых. В нем содержался не только витамин B12, но и сульфат кобальта (сернокислый кобальт), что, несмотря на низкую концентрацию (100 мг в одной таблетке весом 890 мг), могло привести к неприятностям с антидопингом. РУСАДА даже выпускало по этому поводу специальное предупреждение.

Однако государственный контроль в первую очередь обращает внимание не на химические формулы, а на предназначение препарата. Если он создан для профилактики и лечения болезней — это лекарство, а если используется в основном в диетологии и нутрициологии — это БАД. Витамины и их спутники считаются пищевыми продуктами, и контроль за ними более либеральный, чем за аптечными товарами. Например, спортпит порой продается в обычных магазинах и в фитнес-клубах, где хитом являются всевозможные протеиновые (белковые) и аминокислотные добавки.

БАДы практически вытеснили из профессионального и любительского спорта синтезированные витамины, популярные во второй половине XX века. Сегодня спортпит — огромный бизнес. И спортсмены, стремясь поддержать свой организм «натуральными веществами» (которые они противопоставляют «химии»), входят в число самых активных потребителей пищевых добавок. На самом деле с точки зрения науки нет разницы в том, выработано вещество растением или получено в лаборатории, но спорить с апологетами правильного питания бесполезно.

Главная проблема БАДов — в том, что на этом рынке огромное количество сомнительных препаратов. Некоторые являются банальными подделками, куда ради удешевления товара может быть напихано что угодно. В некоторых случаях производитель, желая усилить «натуральный эффект», помещает в добавку незадекларированный лекарственный компонент, который легко может оказаться допингом. А иногда речь идет о «загрязнении», когда на заводе или при расфасовке в препарат случайно попадают посторонние вещества (такое порой случается и с лекарствами). В общем спортпит — это всегда минное поле, подорваться на котором необычайно легко.

Фото Global Look Press

Иск на десять миллионов долларов

Например, в десятых американские производители спортпита стали активно включать в состав своих комплексов новые препараты с анаболическим эффектом. Это были не запрещенные в Штатах стероиды, а вещества под названием SARMs (селективные модуляторы андрогенных рецепторов). Действуют они примерно так же, как анаболики (и тоже опасны для сердечно-сосудистой системы и печени), но они при этом при этом оказывают минимальное воздействие на репродуктивные ткани.

ВАДА не могло решиться на запрет этих анаболических агентов целых пять лет. Только в 2015-м агентство внесло в черный список андарин (S4) и остарин (остаболик, энобосарм, MK-2866), а в 2018-м — лигандрол (LGD-4033), тестолон (RAD140). К тому времени процесс распространения SARMs в биодобавках уже принял неконтролируемый характер. Среди пострадавших от остарина в России можно перечислить пловца Владимира Дятчина, боксера Александра Поветкина, бойцов ММА Руслана Магомедова и Зубайру Тухугова. Легкоатлетка Екатерина Высоцкая добилась смягчения приговора, доказав, что стала жертвой загрязненной добавки Ecdysterone 3D фирмы Red Star Labs.

Среди известных иностранных атлетов, наказанных за SARMs, — британский боксер Амир Хан, индийская легкоатлетка Дюти Чанд, бразильская теннисистка Беатрис Хаддад Майя, бразильская волейболистка Тандара Кайшета, канадская бобслеистка Кристин де Брюин, австралийская пловчиха Шайна Джек... Многие из них получили поблажки, поскольку с большой вероятностью стали жертвами «загрязненных биодобавок».

Интересный кейс с оправданием за допинг в БАДе — у пловца из Боснии и Герцеговины Йована Лекича. Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил его двухлетнюю дисквалификацию за положительный тест на запрещенное вещество хигенамин. Юноша доказал, что препарат содержался в биодобавке ALLMAX Impact Igniter, которую он получил от врача своей сборной. Лекич внимательно читал этикетки, но хигенамин не был указан в списке веществ в составе БАДа.

Антидопинговое агентство Боснии и Герцеговины доказывало, что в инструкции к ALLMAX Impact Igniter говорится, что этот препарат нельзя применять лицам до 18 лет. Кроме того, ранее было известно, что одна из партий данной добавки загрязнена хигенамином. Но судья CAS посчитал, что поскольку спортсмен является несовершеннолетним, он обязан владеть всей этой информацией. Подобное — обязанность врача, которому доверился Лекич. В результате Йован был оправдан, хотя и пропустил из-за отстранения целый год.

А хигенамин (норкоклаурин) — сама по себе очень интересная субстанция. Это природное соединение расширяет бронхи, увеличивает частоту сердечных сокращений и обладает жиросжигающим эффектом. В 2017 данное вещество включено в класс бета-2-агонистов в запрещенном списке ВАДА. Проблема только в том, что оно содержится в огромном количестве растений, которые используются в традиционной восточной медицине и кулинарии. Например, в имбире, черном перце, мускатном орехе и листьях лотоса. Поэтому попадание хигенамина в пищевые добавки и даже в косметику — это почти рутина...

С другой стороны, производителей спортпита, возможно, приведет в чувство дело румынской теннисистки Симоны Халеп. Бывшая первая ракетка мира попустила полтора года карьеры, доказывая, что препарат роксадустат (который создан для лечения людей с анемией) попал в ее организм вместе с БАДом Keto MCT канадского бренда Schinoussa Superfoods. Этот препарат стоимостью около 40 долларов за контейнер с 75 капсулами в качестве «коллагеновой добавки» спортсменке посоветовали физиотерапевт Кэндис Гойер и тренер Патрик Муратоглу.

После положительного допинг-теста спортсменка выяснила, что вместо «гидролизованных морских коллагеновых пептидов из Тихого океана» и «кокосов премиум-класса» производители из компании Quantum Nutrition использовали дешевое китайское сырье неизвестного происхождения. Румынское издание Gazeta Sporturilor разыскало в Канаде захламленный офис этой фирмы и складские помещения с тараканами, а также выяснила, что расфасовкой Keto MCT занимается сторонняя организация, работу которой бренд Schinoussa не контролирует. В результате Халеп подала к изготовителям чудо-добавки иск на десять миллионов долларов, а основатель Quantum Nutrition Джон Ковеос пожаловался, что его просто «сделали крайним».

Фото Global Look Press

Эффект плацебо

Одна из рекламных фишек, которыми производители БАДов часто цепляют спортсменов и тренеров, — «натуральный характер» добавок. Этот ход рассчитан на иррациональную веру многих людей в чудеса народной медицины, в искусство ведьм, знахарей и травников. Такой фэнтезийный подход не имеет ничего общего с наукой и часто основывается на эффекте плацебо. Хотя в прошлом подобные действия иногда даже становились частью государственной политики. Например, в Советском Союзе на протяжении 30 лет проводилась массовая витаминизация населения с помощью рыбьего жира — пока не выяснилось, что в этом препарате содержатся соли тяжелых металлов и токсины. Это, конечно, не допинг, однако сам казус является показательным.

Альтернативная медицина, искусство ведьм и шаманов в наш век — не варварство, а целая философия. Один из таких необычных методов — укрепление организма кровью из рогов оленя — марала. Эта кровь содержит множество полезных веществ, поэтому люди принимают с ней ванны, делают из нее напитки, употребляют в виде экстрактов и порошков. Но в 2011 году из-за этого популярного в восточной медицине препарата едва не получил дисквалификацию Виджай Сингх, звездный гольфист из Фиджи. Выяснилось, что спрей из рогов марала, который использовал спортсмен, богат природным анаболическим гормоном, сходным по свойствам с гормоном роста.

На фоне громкого скандала Виджай Сингх был оправдан, а «олений спрей» исключен из списка запрещенных препаратов. Тем не менее ВАДА рекомендовало применять производные пантокрина с осторожностью, поскольку после его употребления у человека скачет уровень гемоглобина, что может быть интерпретировано в паспорте крови как результат применения допинга. В программу антидопингового мониторинга в 2020 году было также включено природное вещество экдистерон. Оно содержится в растении под названием моралова трава и некоторых овощах, в частности — в шпинате.

Соединение стероидной структуры экдистерон имеет схожий эффект с анаболиками, и его тоже одно время считали «секретным оружием русских спортсменов». Польза и вред «природного стероида» с витаминами группы В для атлетов обсуждаются с 1980-х годов, и однозначного вывода до сих пор нет. В фармацевтике экдистерон используют как тонизирующее и метаболическое средство, в спортивном питании — как препарат для наращивания мышечной массы и силы, а также повышения выносливости. Многие спортсмены используют БАДы с экдистероном, и они тоже часто оказываются загрязнены допингом.

Растительные добавки, содержащие экдистероиды, свободно продаются во многих странах. В России зарегистрирована субстанция «Экдистерон-80», полученная из очень распространенной травы под названием серпуха венценосная. Заявлено, что этот препарат «обладает кардиопротекторной, адаптогенной, антигипоксической, гастропротекторной, термопротекторной, анаболической и актопротекторной активностью». Никаких доказательств его вреда для здоровья или эффективности для улучшения спортивных результатов в данный момент нет. Но борцам за чистый спорт это и не нужно. В 2019 году голландский ученый Джулс Хойбергер опубликовал обзор препаратов, запрещенных ВАДА, в котором констатировал: 17 из 23 классов субстанций внесены в черный список без достаточных научных доказательств их пользы для «мошеннического преимущества в спорте».

Что касается эффекта плацебо, то имеется множество исследований о том, как подготовка спортсмена к соревнованиям при помощи поддерживающих препаратов (разрешенных или нелегальных) благотворно сказывается на психологическом состоянии на старте и может способствовать улучшению результата независимо от реальной эффективности «фармы» или БАДов. Но все это, конечно, не отменяет необходимости грамотных спортивных диет. А избавить атлетов от мошенников в этой сфере — это обязанность государства.