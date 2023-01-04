Кенийцы, американцы и другие. Кто провинился с допингом в 2022 году

Десятка допинговых скандалов прошлого года.

В 2022 году в мировом спорте было много допинговых скандалов. Среди них была и история с российской фигуристкой Камилой Валиевой. Однако на данный момент решения по делу спортсменки нет — временное отстранение было снято еще в Пекине, и спортсменка имеет возможность соревноваться дальше. Поэтому в данную подборку эта ситуация не вошла.

«СЭ» выбрал десятку громких допинговых скандалов 2022 года. Часть историй уже подошла к логическому завершению — дисквалификации. А кто-то находится на стадии временного отстранения и еще ждет вердикта по своему делу.

Кения

История с Кенийской федерацией легкой атлетики длится уже не первый год, но только сейчас она привлекла внимание World Athletics. C 2016 года Кения находится под пристальным вниманием ВАДА. Более 40 процентов всех положительных допинг-результатов, зарегистрированных в мировой легкой атлетике за 2022 год, приходится на эту страну.

В ноябре вопрос об отстранении кенийцев был на повестке дня у World Athletics. Однако Кении удалось избежать санкций и убедить международную федерацию в положительной динамике в допинговых вопросах. Так, власти страны заявили, что готовы вести активную борьбу с допингом и выделять на это значительные средства.

В итоге World Athletics не стала дисквалифицировать национальную федерацию Кении. Президент Всемирной легкоатлетической ассоциации Себастьян Коэ заявил, что доволен шагами, предпринятыми правительством Кении, федерацией атлетики и антидопинговым агентством страны (ADAK) в борьбе с участившимися случаями нарушения антидопинговых правил.

Наталья Антюх

Фото Global Look Press

Российская легкоатлетка потеряла золото Олимпийских игр-2012 в Лондоне в беге на 400 метров с барьерами из-за обвинений в нарушении антидопинговых правил. Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Наталью виновной в применении запрещенного вещества или метода Спортивным арбитражным судом (CAS) еще в 2021 году. Но только в декабре 2022 года стало известно, что Антюх придется-таки вернуть золотую медаль лондонских Игр. Ее наказали на основании базы данных московской лаборатории, в которой якобы содержится информация о положительном тесте спортсменки. Ранее россиянке уже приходилось возвращать медали.

Серебро, завоеванное на Олимпиаде-2012 в эстафете 4х400 метров, у Антюх отняли из-за проблем с пробой у партнерши по команде. А изначально у нее аннулировали все результаты начиная с 30 июня 2013-го — то есть во время Игр в Лондоне она формально была чиста. Но, судя по всему, впоследствии были обнаружены доказательства вины спортсменки и в период Игр-2012.

Найро Кинтана

Фото Global Look Press

Двукратного победителя «Гранд-туров» поймали на применении обезболивающего препарата трамадола во время завершившейся многодневки «Тур де Франс». В итоге Найро Кинтана был оштрафован на 5000 швейцарских франков, а его результаты на «Большой петле» — 2022 аннулированы.

Трамадол — это психотропный опиоидный анальгетик, который в велоспорте запрещен в соревновательный период. Но данный препарат будет включен в Запрещенный список ВАДА только в будущем, поэтому колумбиец не получил никакой дисквалификации. Согласно Регламенту Международного союза велосипедистов (UCI), первый случай выявления данного вещества наказывается выговором.

Примечательно в этой истории и то, что Кинтана стал первым спортсменом, которого поймали на нарушении после тестирования засушенной крови. Этот метод был одобрен накануне Олимпиады в Токио. Его суть в том, что кровь берут не из вены, а из пальца. Несколько капель выдавливают на бумагу, затем высушивают образец, который в дальнейшем тестируют на специальных аппаратах.

Рэндольф Росс

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Олимпийский чемпион в декабре был дисквалифицирован на три года. Рэндольф Росс, который завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Токио в составе сборной США в эстафете 4х400 метров, был временно отстранен еще накануне мужского забега на 400 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Юджине (США).

Он подозревался в нарушении порядка предоставления информации о местонахождении, а также в подделке электронного письма. Легкоатлет предоставил копию автоматического сообщения, «предположительно подтверждающего обновление информации о его местонахождении за соответствующий период». На допросе с участием представителей AIU спортсмен «немедленно признал», что фальсифицировал электронное письмо.

Росс пропустил три допинг-теста за 12-месячный период начиная с 14 апреля этого года. Срок дисквалификации отсчитывается с 1 июля 2022 года. Также подлежат аннуляции все результаты бегуна начиная с 18 июня 2022 года. Официальной причиной названо «вмешательство в антидопинговый процесс, связанное с поведением спортсмена в ходе расследования потенциального нарушения информации о местонахождении».

Лаура Баркеро

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Фигуристы Лаура Баркеро и Марко Дзандрон стали первой испанской спортивной парой в истории Игр. Но их выступление оказалось омрачено допинговым скандалом. Проба, взятая у 20-летней девушки после коротких прокатов 18 февраля, дала положительный результат на запрещенный препарат клостебол.

В Испании не было допинговых инцидентов на зимних Олимпиадах с 2002 года. Клостебол, обнаруженный у фигуристки, является анаболическим стероидом. Лаура объяснила попадание запрещенного вещества в свой организм через крем, который она использовала для заживления порезов от лезвий коньков.

Фигурное катание (и парное, в частности) в Испании не очень популярно. И чем кончилось дело с Баркеро — до конца непонятно. Соцсети она и ее партнер не вели с Олимпийских игр. Разве что в марте Лаура показала пару роликов с тренировки в спортзале. Но фигуристы не ездили на чемпионат мира после Игр и не соревнуются в текущем сезоне. За нарушение спортсменке грозила четырехлетняя дисквалификация.

Люй Сяоцзюнь

Фото Global Look Press

Трехкратный олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Люй Сяоцзюнь в декабре был временно отстранен из-за положительного результата допинг-теста. Допинг-проба А 38-летнего спортсмена, взятая во внесоревновательный период, показала наличие в организме эритропоэтина (ЭПО).

Это вещество повышает количество гемоглобина в крови, которая, в свою очередь, может переносить больше кислорода в организме. Благодаря этому у спортсмена улучшается выносливость. Считается, что принять ЭПО случайно невозможно, так как курс данного препарата состоит, как правило из нескольких инъекций.

Китаец проинформирован о нарушении и временно отстранен от соревнований, но у него еще есть право запросить анализ пробы Б. Сяоцзюнь — олимпийский чемпион трех Олимпиад, на его счету также пять побед на чемпионатах мира.

Хусейн Саве-Шемшаки

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Иранец Хусейн Саве-Шемшаки отличился тем, что стал первым спортсменом, который сдал положительную допинг-пробу на Олимпийских играх в Пекине. В образце горнолыжника обнаружили метаболиты дегидрометил-тестостерона. Он был временно отстранен от выступлений на Олимпиаде, а также был вынужден вернуть аккредитацию и покинуть Олимпийскую деревню.

Удивительное в этой истории то, что Хусейн — достаточно опытный спортсмен. Игры в Пекине для него стали уже третьими в карьере. Также Шемшаки нес флаг своей страны на церемонии открытия Олимпийских игр в Сочи. А в Ванкувере-2010 был знаменосцем во время закрытия. То есть у этого спортсменам была хорошая репутация, раз он был удостоен подобной чести.

После случившегося Саве-Шемшаки в видеообращении извинился за положительный результат его теста на допинг. А также добавил, что не может объяснить попадание запрещенного вещества в свой организм. «Я точно не мог специально совершить такую ошибку, учитывая мой предыдущий опыт», — заявил иранец. За подобное нарушение ему грозило четыре года дисквалификации.

Гил Робертс

Фото Global Look Press

Чемпион Олимпиады-2016 в легкоатлетической эстафете 4х400 метров в декабре был дисквалифицирован на 16 месяцев. 33-летний Гил Робертс в мае 2022 года сдал положительный внесоревновательный тест на запрещенные андарин и остарин. Это уже второй допинговый инцидент с этим спортсменом за последние пять лет — и дело должно было закончиться пожизненным отстранением.

Американец объяснил попадание запрещенки в свой организм «зараженными таблетками». И исходя из этого, даже имел шанс избежать наказания. Но подобная мутная история в его биографии уже не первая. В 2017 году у Робертса обнаружили пробенецид. Он объяснил наличие следов данного вещества поцелуями со своей девушкой, которая во время отпуска в Индии приняла лекарство от местных жителей.

Как оказалось, средство было производным от препарата Moxylong, который как раз содержит обнаруженный в допинг-пробе Гила пробенецид. Якобы по возвращении в США девушка продолжала принимать лекарство, крошки которого остались у нее на губах и передались после поцелуя Робертсу. Тогда USADA поверило спортсмену — это и помогло ему получить мягкий приговор после нарушения в 2022 году.

Риккардо Мораскини

Фото Global Look Press

Итальянский баскетболист в 2022 году запомнился, наверное, одними из самых странных объяснений своих неприятностей с запрещенными веществами. Риккардо Мораскини еще в позапрошлом году был пойман на клостеболе и получил год дисквалификации. Но виновным спортсмен себя не считает — он уверен, что вещество попало в его организм случайно.

Мораскини лично расследовал свое дело и все выяснил буквально за два дня. Он вспомнил, что его невеста порезала палец во время приготовления еды. Чтобы вылечить рану, она использовала заживляющий спрей трофодермин, который содержит клостебол. Таким образом, вещество оказалось в организме Риккардо после тактильного контакта.

«После этого у нас была близость. А потом в моем организме нашли 0,5 нанограмма запрещенного вещества», — сообщил Риккардо. Как именно происходила «близость» с пальцем девушки, спортсмен не уточнил. Но виновным итальянец себя не считает:

«Я получил всего один год дисквалификации вместо четырех, полагающихся в таком случае. Но это все равно огромная несправедливость. Как я мог узнать, что лекарство, которое моя подруга купила в аптеке, содержит допинг? Ведь трофодермин — это мазь, которая отпускается без рецепта».

Эрик Кинард

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Олимпийский чемпион 2012 года был дисквалифицирован на шесть месяцев за запрещенные внутривенные вливания. Причем Эрик Кинард может посоревноваться в самом глупом способе «спалиться» — он по факту завершил карьеру, но забыл уведомить об этом антидопинговые инстанции.

Да еще и сам дал повод для наказания. В январе прошлого года USADA обнаружило в соцсетях Кинарда фото, где он лежит под капельницей. Какой именно был препарат — не имеет никакого значения, даже если это были простые витамины. В соответствии с кодексом действующим спортсменам запрещены любые внутривенные вливания объемом более 100 мл в течение 12 часов.

Разумеется, у Эрика никакого терапевтического исключения оформлено не было, поэтому он и получил дисквалификацию. Сам спортсмен отреагировал на случившееся спокойно — в конце концов, соревноваться дальше он не планировал. Да и свою главную награду — олимпийское золото Игр-2012 — он не потерял.